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В США проверят действия диспетчеров, не отложивших рейсы при вылете Трампа - РИА Новости, 05.08.2026
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05:22 05.08.2026
В США проверят действия диспетчеров, не отложивших рейсы при вылете Трампа

WSJ: диспетчеров, не отложивших рейсы при вылете Трампа, ждет проверка

© РИА Новости / Подоровская НатальяБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Подоровская Наталья
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Авиавласти США проверяют действия диспетчеров, которые не приостановили коммерческие рейсы при вылете из Белого дома вертолета Marine One с президентом Дональдом Трампом на борту.
  • Федеральные авиационные власти расследуют инцидент с безопасностью воздушного движения, так как могла быть нарушена минимальная безопасная дистанция между вертолетом президента и взлетавшим в то же время коммерческим самолетом.
  • Пресс-секретарь FAA и представитель Белого дома заявили, что происшествие не считается серьезным, а Трамп не подвергался опасности.
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Американские авиавласти проверяют действия диспетчеров, которые вопреки требованиям безопасности не приостановили коммерческие рейсы при вылете из Белого дома вертолета Marine One с президентом США Дональдом Трампом на борту, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Во вторник Трамп отправился из столицы в Лос-Анджелес (Калифорния) для участия в ряде мероприятий.
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"Президентский вертолет Marine One вылетел из Белого дома во вторник днем, но авиадиспетчеры не остановили коммерческие рейсы в близлежащем Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана, как того требуют правила безопасности... Федеральные авиационные власти расследуют инцидент с безопасностью воздушного движения", – пишет газета.
В Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) посчитали, что могла быть нарушена минимальная безопасная дистанция между вертолетом президента и взлетавшим в то же самое время коммерческим самолетом. Однако, как утверждает пресс-секретарь ведомства, расстояние между ними, по-видимому, оказалось в пределах регламента, воздушные суда не шли на сближение, поэтому происшествие не считается серьезным.
Представитель Белого дома Куш Десаи заявил, что Трамп не подвергался опасности, так как его пилоты являются одними из лучших.
Ограничения на движение вертолетов вблизи национального аэропорта имени Рональда Рейгана вступили в силу после крупной авиакатастрофы в январе 2025 года. Тогда в результате столкновения коммерческого самолета и военного вертолета погибли 67 человек. По правилам требуется сохранять дистанцию не менее 1,5 мили по горизонтали (примерно 2,4 километра) и 500 футов по вертикали (примерно 152 метра).
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