В США проверят действия диспетчеров, не отложивших рейсы при вылете Трампа

Краткий пересказ от РИА ИИ Авиавласти США проверяют действия диспетчеров, которые не приостановили коммерческие рейсы при вылете из Белого дома вертолета Marine One с президентом Дональдом Трампом на борту.

Федеральные авиационные власти расследуют инцидент с безопасностью воздушного движения, так как могла быть нарушена минимальная безопасная дистанция между вертолетом президента и взлетавшим в то же время коммерческим самолетом.

Пресс-секретарь FAA и представитель Белого дома заявили, что происшествие не считается серьезным, а Трамп не подвергался опасности.

ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Американские авиавласти проверяют действия диспетчеров, которые вопреки требованиям безопасности не приостановили коммерческие рейсы при вылете из Белого дома вертолета Marine One с президентом США Дональдом Трампом на борту, сообщает Американские авиавласти проверяют действия диспетчеров, которые вопреки требованиям безопасности не приостановили коммерческие рейсы при вылете из Белого дома вертолета Marine One с президентом США Дональдом Трампом на борту, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Во вторник Трамп отправился из столицы в Лос-Анджелес (Калифорния) для участия в ряде мероприятий.

"Президентский вертолет Marine One вылетел из Белого дома во вторник днем, но авиадиспетчеры не остановили коммерческие рейсы в близлежащем Вашингтонском национальном аэропорту имени Рональда Рейгана, как того требуют правила безопасности... Федеральные авиационные власти расследуют инцидент с безопасностью воздушного движения", – пишет газета.

В Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) посчитали, что могла быть нарушена минимальная безопасная дистанция между вертолетом президента и взлетавшим в то же самое время коммерческим самолетом. Однако, как утверждает пресс-секретарь ведомства, расстояние между ними, по-видимому, оказалось в пределах регламента, воздушные суда не шли на сближение, поэтому происшествие не считается серьезным.

Представитель Белого дома Куш Десаи заявил, что Трамп не подвергался опасности, так как его пилоты являются одними из лучших.