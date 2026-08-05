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Кандидату в конгрессмены родом с Украины грозит десять лет за драку с ножом - РИА Новости, 05.08.2026
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01:05 05.08.2026
Кандидату в конгрессмены родом с Украины грозит десять лет за драку с ножом

Кандидату в конгрессмены родом с Украины грозит десять лет за драку на Гавайях

© РИА Новости / Подоровская НатальяЗдание Конгресса США
Здание Конгресса США - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Подоровская Наталья
Здание Конгресса США. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Уроженец Украины Кирилл Басин, баллотирующийся в палату представителей США от Демократической партии, арестован на Гавайях по обвинению в угрозах расправой.
  • В ходе конфликта Басин применял холодное оружие, его действия квалифицированы по статьям, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
  • Инцидент произошел на пляже Кеавакапу после того, как Басин угрожал отдыхающему и окружающим, применив сначала угрозы с использованием огнестрельного оружия, а затем нож.
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Уроженцу Украины Кириллу Басину, баллотирующемуся в палату представителей США от Демократической партии и арестованному на Гавайях по обвинению в угрозах расправой после конфликта с ножом, грозит до десяти лет лишения свободы, выяснило РИА Новости, ознакомившись с обвинительным заключением и законами штата.
Согласно уголовному кодексу штата Гавайи, поскольку в ходе конфликта Басиным применялось холодное оружие, его действия были квалифицированы по статьям, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет в совокупности.
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Судья может переквалифицировать обвинение на более тяжкую статью, если сочтет угрозу применением огнестрельного оружия - о чем ранее сообщали СМИ, - отягчающим обстоятельством, переводящим инкриминируемое деяние в категорию более тяжких преступлений.
Инцидент с участием кандидата в конгрессмены, по сообщениям СМИ, произошел на пляже Кеавакапу в субботу после того, как 61-летний отдыхающий попросил кандидата сделать музыку потише. В ответ Басин заявил, что у него есть огнестрельное оружие, и пригрозил застрелить жену мужчины, а в ходе завязавшейся драки с вмешавшимся прохожим достал нож и стал угрожать окружающим, после чего выбросил его в океан.
Стоит отметить, что в мае Басина уже дважды задерживали за агрессивное поведение. Сперва кандидата арестовали за нарушение общественного порядка, а позже - за дебош в здании администрации округа Мауи, где он устроил конфликт с персоналом, демонстрируя огнестрельное оружие.
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