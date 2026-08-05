Кандидату в конгрессмены родом с Украины грозит десять лет за драку с ножом

Краткий пересказ от РИА ИИ Уроженец Украины Кирилл Басин, баллотирующийся в палату представителей США от Демократической партии, арестован на Гавайях по обвинению в угрозах расправой.

В ходе конфликта Басин применял холодное оружие, его действия квалифицированы по статьям, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Инцидент произошел на пляже Кеавакапу после того, как Басин угрожал отдыхающему и окружающим, применив сначала угрозы с использованием огнестрельного оружия, а затем нож.

ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Уроженцу Украины Кириллу Басину, баллотирующемуся в палату представителей США от Демократической партии и арестованному на Гавайях по обвинению в угрозах расправой после конфликта с ножом, грозит до десяти лет лишения свободы, выяснило РИА Новости, ознакомившись с обвинительным заключением и законами штата.

Согласно уголовному кодексу штата Гавайи , поскольку в ходе конфликта Басиным применялось холодное оружие, его действия были квалифицированы по статьям, предусматривающим наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет в совокупности.

Судья может переквалифицировать обвинение на более тяжкую статью, если сочтет угрозу применением огнестрельного оружия - о чем ранее сообщали СМИ, - отягчающим обстоятельством, переводящим инкриминируемое деяние в категорию более тяжких преступлений.

Инцидент с участием кандидата в конгрессмены, по сообщениям СМИ, произошел на пляже Кеавакапу в субботу после того, как 61-летний отдыхающий попросил кандидата сделать музыку потише. В ответ Басин заявил, что у него есть огнестрельное оружие, и пригрозил застрелить жену мужчины, а в ходе завязавшейся драки с вмешавшимся прохожим достал нож и стал угрожать окружающим, после чего выбросил его в океан.