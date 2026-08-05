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Американские заводы не успевают пополнять запасы вооружений - РИА Новости, 05.08.2026
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00:32 05.08.2026 (обновлено: 01:21 05.08.2026)
Американские заводы не успевают пополнять запасы вооружений

Американские оружейные заводы не справляются с заказами Пентагона

© AP Photo / Alex BrandonТранспортировка 155-мм артиллерийских снарядов на базе ВВС США Дувр
Транспортировка 155-мм артиллерийских снарядов на базе ВВС США Дувр - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Alex Brandon
Транспортировка 155-мм артиллерийских снарядов на базе ВВС США Дувр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американские оружейные заводы не справляются с заказами Пентагона на пополнение запасов.
  • С 2022 финансового года по конец этого марта Вашингтон выделил 45,78 миллиарда долларов на замену оружия, переданного Украине, но фактические выплаты производителям составили лишь около 41% от стоимости заказов.
ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. Американские заводы не справляются с заказами Пентагона на пополнение запасов вооружений, следует из отчета для конгресса, который изучило РИА Новости.
По государственным контрактам деньги поступают подрядчикам только по мере выполнения этапов работ, компенсации расходов или приемки готовой продукции. Таким образом, объем реальных выплат напрямую отражает то, насколько продвинулось фактическое производство.
Как выяснило агентство, с 2022 финансового года по конец этого марта Вашингтон выделил 45,78 миллиарда долларов на замену оружия, переданного Украине. Контракты заключили более чем на 90% этой суммы, но фактические начисления средств предприятиям составили лишь около 41% от стоимости заказов.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые такие грузы станут законной целью для России.
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