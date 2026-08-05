Краткий пересказ от РИА ИИ Американские оружейные заводы не справляются с заказами Пентагона на пополнение запасов.

С 2022 финансового года по конец этого марта Вашингтон выделил 45,78 миллиарда долларов на замену оружия, переданного Украине, но фактические выплаты производителям составили лишь около 41% от стоимости заказов.

ВАШИНГТОН, 5 авг — РИА Новости. Американские заводы не справляются с заказами Пентагона на пополнение запасов вооружений, следует из отчета для конгресса, который изучило РИА Новости.

По государственным контрактам деньги поступают подрядчикам только по мере выполнения этапов работ, компенсации расходов или приемки готовой продукции. Таким образом, объем реальных выплат напрямую отражает то, насколько продвинулось фактическое производство.

90% этой суммы, но фактические начисления средств предприятиям составили лишь около 41% от стоимости заказов. Как выяснило агентство, с 2022 финансового года по конец этого марта Вашингтон выделил 45,78 миллиарда долларов на замену оружия, переданного Украине . Контракты заключили более чем наэтой суммы, но фактические начисления средств предприятиям составили лишь околоот стоимости заказов.