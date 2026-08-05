ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. США аннулировали визу посла Бразилии в Вашингтоне после того, как латиноамериканская страна не предоставила формального согласия на назначение американского посла, пишет агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепартамента.