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США аннулировали визу посла Бразилии - РИА Новости, 05.08.2026
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00:23 05.08.2026
США аннулировали визу посла Бразилии

США аннулировали визу посла Бразилии ситуации вокруг американских дипломатов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в в Вашингтоне
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в в Вашингтоне. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США аннулировали визу посла Бразилии в Вашингтоне.
  • Причина — Бразилия не предоставила формального одобрения назначенному администрацией Трампа послу в Бразилиа и отказала в визах нескольким американским дипломатам.
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. США аннулировали визу посла Бразилии в Вашингтоне после того, как латиноамериканская страна не предоставила формального согласия на назначение американского посла, пишет агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепартамента.
"Соединенные Штаты аннулировали визу посла Бразилии в Вашингтоне из-за того, что Бразилия не предоставила формального дипломатического одобрения назначенному администрацией Трампа послу в Бразилиа и отказала в визах нескольким американским дипломатам", – пишет Рейтер.
Виза дипломата будет восстановлена, если ситуация будет урегулирована, говорится в материале.
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