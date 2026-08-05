Краткий пересказ от РИА ИИ
- США аннулировали визу посла Бразилии в Вашингтоне.
- Причина — Бразилия не предоставила формального одобрения назначенному администрацией Трампа послу в Бразилиа и отказала в визах нескольким американским дипломатам.
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. США аннулировали визу посла Бразилии в Вашингтоне после того, как латиноамериканская страна не предоставила формального согласия на назначение американского посла, пишет агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепартамента.
"Соединенные Штаты аннулировали визу посла Бразилии в Вашингтоне из-за того, что Бразилия не предоставила формального дипломатического одобрения назначенному администрацией Трампа послу в Бразилиа и отказала в визах нескольким американским дипломатам", – пишет Рейтер.
Виза дипломата будет восстановлена, если ситуация будет урегулирована, говорится в материале.