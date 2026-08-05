Краткий пересказ от РИА ИИ Российские войска за сутки освободили населенные пункты Зарница в Запорожской области и Рыжевка в Сумской области.

Силы ПВО за сутки уничтожили 1083 беспилотника, десять управляемых авиабомб и два реактивных снаряда HIMARS ВСУ, а также ВСУ потеряли 1380 военнослужащих.

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководством Минобороны и провел перестановки в командовании войсками.

ВС РФ поразили склад ГСМ и логистический центр «Новой почты» в Черниговской области, а также транспортно-логистический центр по производству дронов в Киеве.

Воздушные силы ВСУ признали, что не смогли сбить ни одной из ракет, выпущенных по Украине в ночь на среду.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Российские войска за сутки освободили населенные пункты Зарница в Запорожской области и Рыжевка в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.

Военное ведомство прокомментировало ночные удары ВС РФ по связанным с ВСУ объектам в Киеве и Киевской области словами: "Нас никто не слушал. Послушайте сейчас!"

Силы ПВО за сутки уничтожили 1083 беспилотника, десять управляемых авиабомб и два реактивных снаряда HIMARS ВСУ.

Помимо этого, ВСУ за сутки потеряли 1380 военнослужащих.

Путин провел перестановки в командовании войсками

Президент России Владимир Путин в среду провел встречу с руководством Минобороны.

Он отметил, что совершенствование структуры Минобороны России продолжается, исходя из опыта СВО.

Помимо этого, Путин сообщил о предложении Минобороны РФ сосредоточить в одних руках все службы тыла. В ходе встречи глава государства назначил командующего группировкой войск "Центр" Валерия Солодчука главой службы тыла. Помимо этого, Путин предложил генерал-полковнику Андрею Иванаеву возглавить группировку "Центр" и выразил уверенность, что он с этой задачей справится.

Войска беспилотных систем РФ возглавит начальник штаба группировки "Центр" Денис Лямин, заявил президент РФ.

Исполняющим обязанности командующего Восточным военным округом и, соответственно, командующим группировкой "Восток" назначается начальник штаба этой группировки Петр Болгарев.

Кроме того, Путин подписал закон, расширяющий возможности для осужденных заключить контракт с ВС РФ в период мобилизации, в период военного положения или в военное время.

Успехи в зоне СВО

Темпы продвижения группировки "Восток" в зоне СВО вызывают самые высокие оценки, заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством министерства обороны РФ.

Путин назвал группировку войск "Центр" одним из наиболее важных подразделений, решающих задачи по освобождению ДНР.

ВС РФ поразили склад ГСМ, а также логистический центр "Новой почты", используемые в интересах ВСУ, в Черниговской области, сообщило Минобороны России.

Российские военнослужащие при освобождении населенного пункта Красноярское в ДНР использовали оставленные украинскими подразделениями радиостанции для прослушивания переговоров противника, что помогало отслеживать его действия, рассказал РИА Новости начальник штаба мотострелкового батальона 110-й бригады 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск "Центр" Тимофей Скляров.

Вооруженные силы РФ поразили в Киеве транспортно-логистический центр по производству дронов и распределению материально-технических средств в интересах ВСУ, сообщило Минобороны России. Так же ВС РФ поразили в Киевской области крупный узел по распределению и хранению комплектующих для БПЛА ВСУ различного назначения.

Военнослужащие российской группировки войск "Север" застали украинские формирования в Юрченково в Харьковской области врасплох и вынудили их начать экстренное отступление, сообщил командир штурмового взвода с позывным Птурист.

Поражение трех украинских сухогрузов в Черном море существенно снизило возможности ВСУ по транспортировке вооружения и военной техники, сообщило Минобороны России.

Более 100 тысяч москвичей-добровольцев находятся в зоне СВО, заявил мэр Москвы, лидер списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин.

У Киева дела плохи

Воздушные силы ВСУ признали, что не смогли сбить ни одной из ракет, выпущенных по Украине в ночь на среду.

Украинские командиры зачастую утрачивают возможность управлять боевиками на позициях после уничтожения станций Starlink, которые являются единственным средством для такой связи, сообщил РИА Новости командир российского взвода ударных БПЛА с позывным Белуга.

Боевики 125-й бригады ВСУ и львовской 103-й бригады территориальной обороны устроили боестолкновения в районе Рыжевки в Сумской области из-за дезертирства львовских военных, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Уровень доверия Владимиру Зеленскому со стороны жителей Украины за последние несколько месяцев снизился, при этом выросло число тех, кто ему не доверяет, свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Совет Евросоюза обязал достигших призывного возраста новых украинских просителей временной защиты в странах сообщества, въехавших в ЕС с 31 июля этого года, документально подтверждать выполнение воинских обязанностей, говорится в решении, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.

Зверства ВСУ

С начала недели уже четверо сотрудников Запорожской АЭС ранены в результате подрыва мин, дистанционно установленных дронами ВСУ, сообщил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Он добавил, что дроны ВСУ каждую ночь забрасывают минами-"лепестками" основную дорогу, ведущую в Энергодар.

Основная часть жителей Одессы пророссийски настроена, но они живут как подпольщики, опасаясь даже обсуждать политические темы с соседями, поскольку в каждом дворе есть хотя бы один провокатор с нацистскими или националистическими убеждениями, рассказал РИА Новости уроженец города, бывший военнослужащий ВСУ Владимир Липко.

Мужчина получил множественные переломы и ожоги в результате наезда на мину ВСУ в Рыльском районе Курской области, его доставят в областную больницу, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Украинские подразделения в ходе подготовки обороны Красноярского в ДНР оборудовали практически каждый дом под опорный пункт и соединили их системой траншей, рассказал РИА Новости начальник штаба мотострелкового батальона 110-й бригады 51-й общевойсковой гвардейской армии группировки войск "Центр" Тимофей Скляров.

Уголовное дело о теракте возбуждено в связи с атакой украинских вооруженных формирований на логистический центр в Тульской области, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. Ранее губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что БПЛА упал на территорию сортировочного центра Wildberries в регионе, возникло возгорание, пострадал один человек.