ВС России нанесли массированный удар по объектам в Киеве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России нанесли удары по центрам хранения военных грузов в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли удары по центрам хранения военных грузов в Киеве и Киевской области, сообщило Минобороны.
"Поражены транспортно-логистические и распределительные центры <...>, задействованные в хранении, доставке различных вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотных летательных аппаратов", — заявили в ведомстве.
Уточняется, что при атаке бойцы использовали высокоточное оружие наземного базирования и ударные дроны.
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