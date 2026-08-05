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ВС России нанесли массированный удар по объектам в Киеве - РИА Новости, 05.08.2026
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07:54 05.08.2026 (обновлено: 10:25 05.08.2026)
ВС России нанесли массированный удар по объектам в Киеве

ВС России нанесли удары по транспортно-логистическим центрам в Киеве

© AP Photo / Dan BashakovПожарные на месте удара в Киеве
Пожарные на месте удара в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Dan Bashakov
Пожарные на месте удара в Киеве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России нанесли удары по центрам хранения военных грузов в Киеве и Киевской области, сообщили в Минобороны.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российские войска ночью нанесли удары по центрам хранения военных грузов в Киеве и Киевской области, сообщило Минобороны.
"Поражены транспортно-логистические и распределительные центры <...>, задействованные в хранении, доставке различных вооружений и грузов военного назначения, в производстве и распределении беспилотных летательных аппаратов", — заявили в ведомстве.
Уточняется, что при атаке бойцы использовали высокоточное оружие наземного базирования и ударные дроны.
В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военную инфраструктуру и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов они способны уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
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