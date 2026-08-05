ВС России нанесли удар по сухогрузам, доставлявшим грузы для ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия России поразила три морских сухогруза южнее Одессы.
- Сухогрузы доставляли вооружение и военное имущество для ВСУ.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Армия России южнее Одессы поразила три морских сухогруза, доставлявших вооружение и военное имущество для ВСУ, сообщило в среду министерство обороны РФ.
Минувшей ночью ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18