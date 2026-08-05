Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты БПЛА 71-й гвардейской дивизии группировки войск «Север» за июль уничтожили более 50 единиц спецтехники ВСУ в Харьковской области.
- Среди уничтоженных средств связи — как системы Starlink, так и устаревшие средства связи.
- Эффективность работы расчетов растет благодаря слаженности, скорости и точности.
БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Расчеты БПЛА 71-й гвардейской дивизии группировки войск "Север" за июль уничтожили более 50 единиц спецтехники ВСУ, обеспечивающей связь между подразделениями в Харьковской области, сообщил РИА Новости командир подразделения БПС с позывным Сват.
"Расчеты беспилотных летательных аппаратов 71-й гвардейской дивизии 14-го армейского корпуса группировки войск "Север" выполняют задачи по обнаружению и уничтожению средств связи противника в Харьковской области. В июле месяце дроноводами было уничтожено более 50 единиц специальной техники ВСУ, обеспечивающей связь между подразделениями", - рассказал командир.
По его словам, среди пораженных целей — как системы Starlink, так и устаревшие средства связи. Военнослужащие адаптировались к методам маскировки противника, поэтому удары становятся прицельнее, отметил Сват.
Он добавил, что разведка в короткие сроки находит новые цели, а эффективность работы расчетов растет с каждым месяцем благодаря слаженности, скорости и точности.
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