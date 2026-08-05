Краткий пересказ от РИА ИИ Расчет БПЛА 10-го самоходного артиллерийского полка обнаружил замаскированный склад боеприпасов ВСУ в Сумской области.

Склад был уничтожен после того, как координаты передали расчету БПЛА «Куб».

КУРСК, 5 авг - РИА Новости. Расчет БПЛА 10-го самоходного артиллерийского полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" обнаружил и уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Факел.

"В ходе плановой разведки мы засекли подозрительную активность - следы от колесной техники, маскировочные сети. После доразведки определили, что это замаскированный склад боеприпасов", - рассказал боец.

Он отметил, что координаты незамедлительно были переданы расчету БПЛА "Куб", который нанес точный удар по цели.