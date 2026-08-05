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Расчет БПЛА "Севера" уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 05.08.2026
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Расчет БПЛА "Севера" уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Сумской области

Расчет БПЛА "Севера" обнаружил и уничтожил склад ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Расчет БПЛА 10-го самоходного артиллерийского полка обнаружил замаскированный склад боеприпасов ВСУ в Сумской области.
  • Склад был уничтожен после того, как координаты передали расчету БПЛА «Куб».
КУРСК, 5 авг - РИА Новости. Расчет БПЛА 10-го самоходного артиллерийского полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" обнаружил и уничтожил склад боеприпасов ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости командир расчета с позывным Факел.
"В ходе плановой разведки мы засекли подозрительную активность - следы от колесной техники, маскировочные сети. После доразведки определили, что это замаскированный склад боеприпасов", - рассказал боец.
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Он отметил, что координаты незамедлительно были переданы расчету БПЛА "Куб", который нанес точный удар по цели.
"В результате склад полностью уничтожен. Противник лишился серьезного запаса боеприпасов, что существенно ослабит его огневую мощь на этом направлении", - подчеркнул военнослужащий.
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