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Акции SpaceX упали на семь процентов после выхода финотчета компании - РИА Новости, 05.08.2026
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03:05 05.08.2026
Акции SpaceX упали на семь процентов после выхода финотчета компании

Акции SpaceX упали на семь процентов после выхода первого финотчета компании

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Акции космической компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, упали в цене более чем на 7% после публикации первого финансового отчета после выхода на биржу.
  • Чистый убыток SpaceX в первом полугодии 2026 года составил 5,49 миллиарда долларов, однако во втором квартале компании удалось сократить чистый убыток почти вдвое в годовом выражении.
  • В рамках состоявшегося в июне IPO SpaceX привлекла почти 86 миллиардов долларов, побив рекорд Saudi Aramco.
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Акции космической компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, падают в цене более чем на 7% на фоне публикации первого финансового отчета компании после ее выхода на биржу, следует из данных торгов.
По состоянию на 2.37 мск цена акций SpaceX падала на постторгах на 7,1%, до 116,35 доллара за ценную бумагу. По итогам торгов вторника стоимость акций выросла на 9,43%, до 125,33 доллара.
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Чистый убыток американской космической компании SpaceX, приходящийся на акционеров, в первом полугодии 2026 года составил 5,49 миллиарда долларов против убытка в 1,54 миллиарда долларов годом ранее, говорится в первом квартальном отчете компании после IPO.
При этом по итогам второго квартала компании удалось сократить чистый убыток почти вдвое в годовом выражении: он составил 541 миллион долларов против 1,01 миллиарда долларов.
Операционный убыток компании за полугодие составил почти 2,09 миллиарда долларов, увеличившись в 2,2 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года. Убытки от космической деятельности составили 1,2 миллиарда долларов против 439 миллионов долларов годом ранее. Сфера ИИ продемонстрировала убыток в 3,73 миллиарда долларов, тогда как в первом полугодии показатель составил 2,46 миллиарда долларов.
Прибыльными в первом полугодии были только связанные со спутниковой сетью Starlink проекты (2,84 миллиарда долларов, рост на 45%).
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Выручка SpaceX в первом полугодии составила 12,508 миллиарда долларов, продемонстрировав рост на 53,7%. За второй квартал выручка составила 7,81 миллиарда долларов, увеличившись почти в два раза в годовом выражении.
Чистый убыток на акцию, приходящийся на акционеров, в первом полугодии составил 1,12 доллара против 53 центов год назад. За второй квартал он составил 9 центов против убытка в 34 цента во втором квартале 2025 года.
В рамках состоявшегося в июне IPO SpaceX привлекла почти 86 миллиардов долларов. Размещение компании побило рекорд государственной нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco, которая в ходе первичного размещения в 2019 году привлекла 25,6 миллиарда долларов.
SpaceX - американская компания, производитель космической техники. Основана Маском в 2002 году. В феврале была объединена с другой компанией Маска, xAI.
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