Солодчук освободил Курскую область и навел там порядок, заявил эксперт

"Валерий Солодчук отличился при освобождении Курской области и восстановлении жизнедеятельности региона. Он столкнулся со многими проблемами, в том числе и со снабжением войск. И с решением этих вопросов он справился лучше всего. Он навел там жесткий порядок, разобрался с местным руководством", – сказал Леонков.