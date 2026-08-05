Солодчук освободил Курскую область и навел там порядок, заявил эксперт

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генерал-полковник Солодчук назначен заместителем министра обороны и будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск.
- По словам военного эксперта Леонкова, Солодчук отличился при освобождении Курской области и навел там жесткий порядок.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Новый замминистра обороны РФ генерал-полковник Валерий Солодчук отличился при освобождении Курской области и навел там жесткий порядок, заявил РИА Новости известный российский военный эксперт, военный аналитик журнала "Наша Оборона" Алексей Леонков.
В среду президент РФ Владимир Путин назначил Солодчука заместителем министра обороны, он будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск. До этого генерал командовал группировкой "Центр" в зоне СВО.
"Валерий Солодчук отличился при освобождении Курской области и восстановлении жизнедеятельности региона. Он столкнулся со многими проблемами, в том числе и со снабжением войск. И с решением этих вопросов он справился лучше всего. Он навел там жесткий порядок, разобрался с местным руководством", – сказал Леонков.
Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских формирований, которые вторглись в регион в августе 2024 года.
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