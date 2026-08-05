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Минобороны рассказало о новых обязанностях заместителей Белоусова - РИА Новости, 05.08.2026
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14:59 05.08.2026 (обновлено: 15:09 05.08.2026)
Минобороны рассказало о новых обязанностях заместителей Белоусова

Минобороны: Солодчук в должности замминистра обороны будет отвечать за тыл

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВалерий Солодчук
Валерий Солодчук - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Валерий Солодчук
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генерал-полковник Валерий Солодчук назначен заместителем министра обороны.
  • В новой должности Солодчук будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск.
  • До этого назначения Солодчук командовал группировкой "Центр" в зоне СВО.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Генера-полковник Валерий Солодчук в должности замминистра обороны РФ будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск, сообщило в среду Минобороны России.
До этого назначения Солодчук командовал группировкой "Центр" в зоне СВО.
В Минобороны России произведены изменения, направленные на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск, предусматривающие перераспределение обязанностей отдельных заместителей министра обороны Российской Федерации, а также кадровые назначения в военном ведомстве и Вооруженных силах Российской Федерации.
"По предложению главы военного ведомства Андрея Белоусова указом президента России генерал-полковник Валерий Солодчук, занимавший должность командующего войсками Центрального военного округа, назначен заместителем министра обороны Российской Федерации. В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации в новой должности генерал-полковник Валерий Солодчук будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск (сил)", – говорится в сообщении.
Кроме того, Александр Санчик будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск, а Алексей Криворучко — вопросы развития перспективного вооружения, военной и специальной техники.
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