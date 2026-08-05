Минобороны рассказало о новых обязанностях заместителей Белоусова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генерал-полковник Валерий Солодчук назначен заместителем министра обороны.
- В новой должности Солодчук будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск.
- До этого назначения Солодчук командовал группировкой "Центр" в зоне СВО.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Генера-полковник Валерий Солодчук в должности замминистра обороны РФ будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск, сообщило в среду Минобороны России.
До этого назначения Солодчук командовал группировкой "Центр" в зоне СВО.
В Минобороны России произведены изменения, направленные на совершенствование систем материального и военно-технического обеспечения войск, предусматривающие перераспределение обязанностей отдельных заместителей министра обороны Российской Федерации, а также кадровые назначения в военном ведомстве и Вооруженных силах Российской Федерации.
"По предложению главы военного ведомства Андрея Белоусова указом президента России генерал-полковник Валерий Солодчук, занимавший должность командующего войсками Центрального военного округа, назначен заместителем министра обороны Российской Федерации. В соответствии с решением министра обороны Российской Федерации в новой должности генерал-полковник Валерий Солодчук будет отвечать за организацию тылового обеспечения войск (сил)", – говорится в сообщении.
Кроме того, Александр Санчик будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск, а Алексей Криворучко — вопросы развития перспективного вооружения, военной и специальной техники.