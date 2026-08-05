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Путин назначил Солодчука замминистра обороны - РИА Новости, 05.08.2026
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14:17 05.08.2026 (обновлено: 14:53 05.08.2026)
Путин назначил Солодчука замминистра обороны

Путин назначил генерал-полковника Солодчука заместителем министра обороны

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВалерий Солодчук
Валерий Солодчук - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Валерий Солодчук. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Валерия Солодчука заместителем министра обороны Российской Федерации.
  • Солодчука освободили от занимаемой должности и назначили главой служб тыла.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Валерия Солодчука заместителем министра обороны Российской Федерации, сообщает пресс-служба Кремля со ссылкой на указ президента.
Ранее в среду Путин на встрече с руководством Минобороны сообщил, что по предложению министра обороны принято решение сосредоточить в одних руках все службы тыла, а на должность по этому направлению назначить Солодчука. Глава государства выразил уверенность, что в руководстве службами тыла он проявит лучшие организаторские качества.
«
"Президент России В.В. Путин своим указом назначил... генерал-полковника Солодчука Валерия Николаевича – заместителем министра обороны Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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ПолитикаВладимир ПутинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВалерий Солодчук
 
 
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