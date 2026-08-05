Оренбургская область стала новой бахчевой столицей России, заявил Солнцев

УФА, 5 авг- РИА Новости. Оренбургская область обогнала Астраханскую область по выращиванию арбузов и стала бахчевой столицей России, сообщил губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев на платформе "Макс".

"Оренбургская область - новая бахчевая столица России! Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева сообщила... что наш регион обогнал Астраханскую область по производству арбузов. Это радостная новость для всех аграриев Оренбуржья", - сказал Евгений Солнцев.

По его словам, в 2025 году в Оренбургской области собрали 624,5 тысячи тонн бахчевых культур с площади 32,4 тысячи гектаров, из которых более 27 тысяч гектаров находятся в Соль-Илецком муниципальном округе. Средняя урожайность составила 20 тонн с гектара.

"Это позволило Оренбуржью внести значительный вклад в общий сбор бахчевых по стране, который достиг 1,63 миллиона тонн, полностью закрыв внутренний спрос", - сказал губернатор Оренбуржья.

Среднестатистический россиянин, по данным специалистов, потребляет более семи килограммов арбузов в год, отметил он.

"Радует, что именно наш регион обеспечивает стабильное снабжение рынка. Так, например, знаменитые соль-илецкие арбузы можно без долгих поисков приобрести на полках... Несколько десятков областей стабильно закупают наши ягоды", - сказал Евгений Солнцев.

Он добавил, что любителей главного летнего лакомства ждет традиционный фестиваль "Соль-Илецкий арбуз". Он пройдет 22 августа.