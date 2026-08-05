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Собянин рассказал об увеличении количества дронов, летящих на Москву - РИА Новости, 05.08.2026
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Собянин рассказал об увеличении количества дронов, летящих на Москву

Собянин: число летящих на Москву беспилотников увеличилось кратно

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2"
Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета зенитно-ракетного комплекса "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество беспилотников, которые летят в сторону Москвы, увеличилось кратно за последние месяцы, заявил Сергей Собянин.
  • Две трети атак беспилотников направлены на Москву, сообщил мэр.
  • Столица делится опытом и средствами перехвата с регионами для защиты от беспилотников.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Количество беспилотников, которые летят в сторону Москвы, увеличилось кратно за последние месяцы, заявил мэр Москвы, лидер списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин.
"Мы видим нарастание таких угроз, в последние месяцы количество беспилотников, которые запускаются в сторону Москвы, увеличилось кратно. И в целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России, две трети беспилотников летит в сторону Москвы", - сказал он в интервью генеральному директору ФГУП "ИТАР-ТАСС" Андрею Кондрашову, передает ИС "Вести".
Мэр отметил, что по поручению президента России городские власти взаимодействуют с министерством обороны, силами ПВО для обеспечения безопасности столицы. Кроме того, по его словам, в Москве производится целая линейка перехватчиков дронов для защиты от беспилотников.
"Мы собираем информацию с гражданских, военных радаров, с системы 112, сообщений граждан, системы видеонаблюдения, обрабатываем с помощью цифровых технологий, компетенции которых в Москве достаточно высокие, и делимся в режиме 24/7 этой информацией со всеми регионами и предприятиями", - добавил Собянин.
Он рассказал, что столица делится опытом с регионами по выстраиванию комплексных планов защиты от беспилотников, помогает средствами перехвата.
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