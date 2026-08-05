Собянин рассказал об увеличении количества дронов, летящих на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ Количество беспилотников, которые летят в сторону Москвы, увеличилось кратно за последние месяцы, заявил Сергей Собянин.

Две трети атак беспилотников направлены на Москву, сообщил мэр.

Столица делится опытом и средствами перехвата с регионами для защиты от беспилотников.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Количество беспилотников, которые летят в сторону Москвы, увеличилось кратно за последние месяцы, заявил мэр Москвы, лидер списка "Единой России" на выборах в Госдуму Сергей Собянин.

"Мы видим нарастание таких угроз, в последние месяцы количество беспилотников, которые запускаются в сторону Москвы , увеличилось кратно. И в целом от всех атак, которые ведутся практически ежедневно на территорию России , две трети беспилотников летит в сторону Москвы", - сказал он в интервью генеральному директору ФГУП "ИТАР-ТАСС" Андрею Кондрашову, передает ИС " Вести ".

Мэр отметил, что по поручению президента России городские власти взаимодействуют с министерством обороны, силами ПВО для обеспечения безопасности столицы. Кроме того, по его словам, в Москве производится целая линейка перехватчиков дронов для защиты от беспилотников.

"Мы собираем информацию с гражданских, военных радаров, с системы 112, сообщений граждан, системы видеонаблюдения, обрабатываем с помощью цифровых технологий, компетенции которых в Москве достаточно высокие, и делимся в режиме 24/7 этой информацией со всеми регионами и предприятиями", - добавил Собянин.