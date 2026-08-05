Bild: в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник

Как утверждает Bild, дрон с пакетом лежал вблизи украинского грузового самолета типа "Антонов". Федеральная полиция Германии направила специалистов по обезвреживанию взрывчатки и планировала контролируемый подрыв пакета со взрывателем. Был задействован дистанционно управляемый робот-сапер.