Bild: в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Лейпциг/Галле были обнаружены неизвестный объект в небе и подозрительный предмет на взлетно-посадочной полосе.
- На территории аэропорта был найден беспилотник с прикрепленным к нему пакетом со взрывателем, который следователи классифицировали как возможное взрывное устройство.
- Федеральная полиция Германии направила специалистов по обезвреживанию взрывчатки и планировала контролируемый подрыв пакета со взрывателем с помощью робота-сапера.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Немецкий таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию утверждает, что беспилотник с прикрепленным к нему взрывателем был обнаружен в ночь на среду на территории аэропорта Лейпциг/Галле, который столкнулся с ограничениями в работе.
Ранее в среду полицейское управление Лейпцига сообщило, что работа аэропорта Лейпциг/Галле была ограничена из-за обнаружения неизвестного объекта в небе над аэропортом и подозрительного предмета на одной из взлетно-посадочных полос.
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"После инцидента в аэропорту Лейпциг/Галле в ночь на среду появились новые подробности. На земле был обнаружен беспилотник. По информации Bild, к нему был прикреплен пакет со взрывателем. Следователи классифицировали его как возможное взрывное устройство", - сообщает издание.
Как утверждает Bild, дрон с пакетом лежал вблизи украинского грузового самолета типа "Антонов". Федеральная полиция Германии направила специалистов по обезвреживанию взрывчатки и планировала контролируемый подрыв пакета со взрывателем. Был задействован дистанционно управляемый робот-сапер.
Как передает агентство DPA, представитель НАТО подтвердил, что в аэропорту Лейпцига вблизи украинского самолета был обнаружен беспилотник. По его словам, полиция ночью обеспечила безопасность воздушного судна.