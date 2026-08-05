Рейтинг@Mail.ru
Bild: в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:02 05.08.2026 (обновлено: 11:57 05.08.2026)
Bild: в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник

Bild: в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник с взрывателем

© AP Photo / Matthias SchraderПолиция Германии
Полиция Германии - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Matthias Schrader
Полиция Германии . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В аэропорту Лейпциг/Галле были обнаружены неизвестный объект в небе и подозрительный предмет на взлетно-посадочной полосе.
  • На территории аэропорта был найден беспилотник с прикрепленным к нему пакетом со взрывателем, который следователи классифицировали как возможное взрывное устройство.
  • Федеральная полиция Германии направила специалистов по обезвреживанию взрывчатки и планировала контролируемый подрыв пакета со взрывателем с помощью робота-сапера.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Немецкий таблоид Bild со ссылкой на собственную информацию утверждает, что беспилотник с прикрепленным к нему взрывателем был обнаружен в ночь на среду на территории аэропорта Лейпциг/Галле, который столкнулся с ограничениями в работе.
Ранее в среду полицейское управление Лейпцига сообщило, что работа аэропорта Лейпциг/Галле была ограничена из-за обнаружения неизвестного объекта в небе над аэропортом и подозрительного предмета на одной из взлетно-посадочных полос.
«
"После инцидента в аэропорту Лейпциг/Галле в ночь на среду появились новые подробности. На земле был обнаружен беспилотник. По информации Bild, к нему был прикреплен пакет со взрывателем. Следователи классифицировали его как возможное взрывное устройство", - сообщает издание.
Как утверждает Bild, дрон с пакетом лежал вблизи украинского грузового самолета типа "Антонов". Федеральная полиция Германии направила специалистов по обезвреживанию взрывчатки и планировала контролируемый подрыв пакета со взрывателем. Был задействован дистанционно управляемый робот-сапер.
Как передает агентство DPA, представитель НАТО подтвердил, что в аэропорту Лейпцига вблизи украинского самолета был обнаружен беспилотник. По его словам, полиция ночью обеспечила безопасность воздушного судна.
Пассажирский самолет - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
В аэропортах Ульяновска и Ижевска сняли ограничения
Вчера, 10:47
 
В миреЛейпцигГерманияBild
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала