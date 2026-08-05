ВС России поразили склад ГСМ в Черниговской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС РФ поразили склад ГСМ и логистический центр «Новой почты» в Черниговской области.
- Оба объекта активно использовались в интересах ВСУ.
- Также была поражена газокомпрессорная станция в населенном пункте Жабки в Полтавской области.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВС РФ поразили склад ГСМ, а также логистический центр "Новой почты", используемые в интересах ВСУ, в Черниговской области, сообщило Минобороны России.
Минобороны опубликовало видео поражения объектов противника в Черниговской и Полтавской областях.
"Расчетами отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" в населенном пункте Новгород-Северский в Черниговской области были поражены склад ГСМ, а также – логистический центр "Новой почты". Оба объекта активно использовались в интересах ВСУ", - говорится в сообщении к видео.
Несмотря на попытки противника противодействовать ударам российских дронов стрелковым оружием и средствами РЭБ, обе цели были успешно поражены.
На кадрах зафиксирована работа дронов "Варяг" в режиме реального времени, которые поразили объекты, используемые в интересах ВСУ.
"Кроме того, боевые расчеты обр ВБпС "Варяг" успешно поразили газокомпрессорную станцию в населенном пункте Жабки в Полтавской области", - следует из сообщения.
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