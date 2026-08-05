Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили склад ГСМ в Черниговской области - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:09 05.08.2026 (обновлено: 09:26 05.08.2026)
ВС России поразили склад ГСМ в Черниговской области

ВС России поразили склад ГСМ и логистический центр в Черниговской области

Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС РФ поразили склад ГСМ и логистический центр «Новой почты» в Черниговской области.
  • Оба объекта активно использовались в интересах ВСУ.
  • Также была поражена газокомпрессорная станция в населенном пункте Жабки в Полтавской области.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. ВС РФ поразили склад ГСМ, а также логистический центр "Новой почты", используемые в интересах ВСУ, в Черниговской области, сообщило Минобороны России.
Минобороны опубликовало видео поражения объектов противника в Черниговской и Полтавской областях.
Поврежденный логистический центр в Киевской области. 5 августа 2026 года - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
На Украине сделали тревожное заявление после массированного удара по Киеву
Вчера, 09:20
"Расчетами отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" в населенном пункте Новгород-Северский в Черниговской области были поражены склад ГСМ, а также – логистический центр "Новой почты". Оба объекта активно использовались в интересах ВСУ", - говорится в сообщении к видео.
Несмотря на попытки противника противодействовать ударам российских дронов стрелковым оружием и средствами РЭБ, обе цели были успешно поражены.
На кадрах зафиксирована работа дронов "Варяг" в режиме реального времени, которые поразили объекты, используемые в интересах ВСУ.
"Кроме того, боевые расчеты обр ВБпС "Варяг" успешно поразили газокомпрессорную станцию в населенном пункте Жабки в Полтавской области", - следует из сообщения.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧерниговская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала