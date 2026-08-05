В Приангарье устанавливают обстоятельства ЧП с самолетом Cessna

Краткий пересказ от РИА ИИ Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, не вышел на связь и не вернулся к месту вылета, но позднее экипаж вышел на связь из тайги.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, рассматривая три основные версии происшествия: техническую неисправность, нарушение правил пилотирования и аварийную посадку.

Следователи провели осмотр заправочного комплекса, изъяли образцы авиационного топлива для экспертизы и техническую документацию.

ИРКУТСК, 5 авг - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия с самолетом Cessna 182, поиски которого велись в Приангарье, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.

Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе , в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились двое - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама. В среду летчики сами вышли на связь, находясь в тайге в 90 километрах от города Бодайбо . Им удалось отремонтировать рацию и передать координаты.

"Связь с экипажем воздушного судна Cessna 182 установлена, проводятся следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего, определения характера повреждений воздушного судна и причиненного ущерба", - говорится в сообщении ведомства.

СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствием рассматриваются три основные версии происшествия: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка воздушного судна в результате отклонения от маршрута следования.

Легкомоторник принадлежит компании "Гоставиа" из Ленинградской области. С Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов у компании заключен контракт на проведение авиационных работ.