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В Приангарье устанавливают обстоятельства ЧП с самолетом Cessna - РИА Новости, 05.08.2026
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19:56 05.08.2026
В Приангарье устанавливают обстоятельства ЧП с самолетом Cessna

В Приангарье устанавливают обстоятельства ЧП с самолетом Cessna 182

© Фото : Public domainСамолет "Cessna 182"
Самолет Cessna 182 - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Public domain
Самолет "Cessna 182". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, не вышел на связь и не вернулся к месту вылета, но позднее экипаж вышел на связь из тайги.
  • СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, рассматривая три основные версии происшествия: техническую неисправность, нарушение правил пилотирования и аварийную посадку.
  • Следователи провели осмотр заправочного комплекса, изъяли образцы авиационного топлива для экспертизы и техническую документацию.
ИРКУТСК, 5 авг - РИА Новости. Следователи устанавливают обстоятельства происшествия с самолетом Cessna 182, поиски которого велись в Приангарье, сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СК РФ.
Самолет Cessna 182, занимавшийся мониторингом лесопожарной обстановки в Бодайбинском районе, в понедельник не вышел на связь в назначенное время и не вернулся к месту вылета. На борту находились двое - летчик-наблюдатель и командир воздушного судна. Борт должен был вернуться в поселок Мама. В среду летчики сами вышли на связь, находясь в тайге в 90 километрах от города Бодайбо. Им удалось отремонтировать рацию и передать координаты.
"Связь с экипажем воздушного судна Cessna 182 установлена, проводятся следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего, определения характера повреждений воздушного судна и причиненного ущерба", - говорится в сообщении ведомства.
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следствием рассматриваются три основные версии происшествия: техническая неисправность, нарушение правил пилотирования, аварийная посадка воздушного судна в результате отклонения от маршрута следования.
Легкомоторник принадлежит компании "Гоставиа" из Ленинградской области. С Иркутской базой авиационной и наземной охраны лесов у компании заключен контракт на проведение авиационных работ.
Следователями и следователями-криминалистами по месту заправки воздушного судна был проведен осмотр заправочного комплекса, изъяты образцы авиационного топлива, по которым назначена химическая судебная экспертиза, изъята и осмотрена техническая документация.
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