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СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ по больнице в Донецке - РИА Новости, 05.08.2026
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19:22 05.08.2026 (обновлено: 20:00 05.08.2026)
СК возбудил уголовное дело после атаки ВСУ по больнице в Донецке

СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ по больнице в Донецке

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Донецке БПЛА атаковали медицинское учреждение, погибла пожилая женщина, еще два человека ранены.
  • СК РФ возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в ДНР.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбуждено по факту удара ВСУ по больнице в Донецке, в результате которого погибла пожилая женщина, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело о террористическом акте (статья 205 Уголовного кодекса РФ) в связи с атакой украинских вооруженных формирований на гражданские объекты в ДНР", - сказала Петренко.
В среду мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что БПЛА атаковали медицинское учреждение в Киевском районе города, в результате погибла пожилая женщина, еще два человека ранены.
Официальный представитель СК РФ назвала произошедшее "очередным чудовищным преступлением киевского режима". Она отметила, что удар целенаправленно нанесли по учреждению, где на лечении находятся мирные люди.
Петренко добавила, что в СК проведут полное и всестороннее расследование всех обстоятельств произошедшего, а также установят причастных и привлекут их к ответственности.
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