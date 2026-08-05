СК Армении задержал двух топ-менеджеров концерна Царукяна

Краткий пересказ от РИА ИИ Следственный комитет Армении задержал двух топ-менеджеров концерна, принадлежащего Гагику Царукяну.

В отношении Седрака Арустамяна и Артура Даллакяна инициировано уголовное преследование по статьям «Пособничество в мошенничестве в особо крупных размерах» и «Пособничество в легализации (отмывании) денежных средств».

В главном управлении по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Армении расследуется уголовное дело по фактам мошенничества на сумму 21,07 миллиона долларов и отмывания денег, которые вменяются Царукяну.

ЕРЕВАН, 5 авг - РИА Новости. Следственный комитет Армении задержал двух топ-менеджеров концерна, принадлежащего арестованному лидеру оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в главном управлении по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Армении расследуется уголовное дело по фактам мошенничества на сумму 21,07 миллиона долларов и отмывания денег, которые вменяются Царукяну

"На основании доказательств, полученных в ходе следствия, в отношении бывшего генерального директора концерна, председателя совета директоров С.А. (Седрака Арустамяна - ред.) и директора компании А.Д. (Артура Даллакяна - ред.) инициировано уголовное преследование по статьям "Пособничество в мошенничестве в особо крупных размерах" и "Пособничество в легализации (отмывании) денежных средств".

Отмечается, что Арустамян и Даллакян задержаны. В суд будет подано ходатайство об избрании меры пресечения.