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СК Армении задержал двух топ-менеджеров концерна Царукяна - РИА Новости, 05.08.2026
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16:25 05.08.2026
СК Армении задержал двух топ-менеджеров концерна Царукяна

СК Армении задержал двух топ-менеджеров концерна Гагика Царукяна

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" бизнесмен Гагик Царукян
Лидер оппозиционной парламентской фракции Процветающая Армения бизнесмен Гагик Царукян - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Лидер оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" бизнесмен Гагик Царукян . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Следственный комитет Армении задержал двух топ-менеджеров концерна, принадлежащего Гагику Царукяну.
  • В отношении Седрака Арустамяна и Артура Даллакяна инициировано уголовное преследование по статьям «Пособничество в мошенничестве в особо крупных размерах» и «Пособничество в легализации (отмывании) денежных средств».
  • В главном управлении по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Армении расследуется уголовное дело по фактам мошенничества на сумму 21,07 миллиона долларов и отмывания денег, которые вменяются Царукяну.
ЕРЕВАН, 5 авг - РИА Новости. Следственный комитет Армении задержал двух топ-менеджеров концерна, принадлежащего арестованному лидеру оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну, сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что в главном управлении по расследованию экономических преступлений и контрабанды Следственного комитета Армении расследуется уголовное дело по фактам мошенничества на сумму 21,07 миллиона долларов и отмывания денег, которые вменяются Царукяну.
"На основании доказательств, полученных в ходе следствия, в отношении бывшего генерального директора концерна, председателя совета директоров С.А. (Седрака Арустамяна - ред.) и директора компании А.Д. (Артура Даллакяна - ред.) инициировано уголовное преследование по статьям "Пособничество в мошенничестве в особо крупных размерах" и "Пособничество в легализации (отмывании) денежных средств".
Отмечается, что Арустамян и Даллакян задержаны. В суд будет подано ходатайство об избрании меры пресечения.
Царукян был задержан следственным комитетом Армении 6 июля. Ему вменяют организацию мошенничества и отмывания денег в особо крупных размерах. Защита назвала обвинения абсурдными. Суд в Ереване арестовал Царукяна на два месяца. После задержания силовики опечатали принадлежащие ему предприятия.
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