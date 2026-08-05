СК признал гибель четырех туристов в Пермском крае несчастным случаем

ПЕРМЬ, 5 авг - РИА Новости. Гибель четырех туристов в районе пермского плато Кваркуш признана несчастным случаем, уголовное дело прекращено из-за отсутствия события преступления, сообщили РИА Новости в краевом СУСК РФ.

Собеседница агентства уточнила, что в период расследования были проведены все необходимые следственные действия и ряд экспертных исследований.