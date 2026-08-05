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СК признал гибель четырех туристов в Пермском крае несчастным случаем - РИА Новости, 05.08.2026
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15:06 05.08.2026
СК признал гибель четырех туристов в Пермском крае несчастным случаем

СК: гибель четырех туристов в Пермском крае признана несчастным случаем

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе пермского плато Кваркуш погибла группа туристов, уголовное дело прекращено из-за отсутствия события преступления.
  • Единственный выживший турист 67 лет был найден 1 марта и госпитализирован с обморожением.
  • Следствие пришло к выводу, что причиной смерти участников туристической группы стал несчастный случай.
ПЕРМЬ, 5 авг - РИА Новости. Гибель четырех туристов в районе пермского плато Кваркуш признана несчастным случаем, уголовное дело прекращено из-за отсутствия события преступления, сообщили РИА Новости в краевом СУСК РФ.
В конце февраля в районе плато Кваркуш в Пермском крае во время 100-километрового похода пропали пять уфимских туристов на снегоходах. Было возбуждено уголовное дело. В начале марта стало известно о гибели четырех потерявшихся. Единственный выживший из группы мужчина 67 лет пролежал в сугробе девять дней в ожидании помощи. Его нашли 1 марта и госпитализировали с обморожением. Позднее состояние туриста улучшилось, он был переведен в больницу в Башкирии.
"В производстве следственных органов СК России по Пермскому краю находилось уголовное дело, которое было прекращено в связи с отсутствием события преступления. Анализ собранных доказательств позволил сделать вывод, что причиной смерти участников туристической группы стал несчастный случай", - рассказали в следственном управлении.
Собеседница агентства уточнила, что в период расследования были проведены все необходимые следственные действия и ряд экспертных исследований.
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