Шуваев уверен, что Белгородская область справится со всеми задачами

БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что чувствует поддержку и уверен, что регион справится со всеми поставленными задачами.
"Чувствую постоянную поддержку и пристальное внимание президента к Белгородской области. Искренне благодарю Владимира Владимировича за оказанное доверие и всестороннюю помощь. Уверен, что, объединив усилия, мы успешно справимся со всеми поставленными задачами и достигнем намеченных целей", - отметил Шуваев в своем канале в "Макс".
В среду Шуваев представил главе государства подробный доклад о текущей обстановке в Белгородской области, обозначил основные вызовы и предпринимаемые меры. Особое внимание в ходе встречи было уделено ключевым направлениям программы действий - тем конкретным шагам, к реализации которых в регионе уже приступили и которые призваны обеспечить устойчивое развитие области.
Речь в ходе встречи шла в первую очередь о вопросах обеспечения безопасности, взаимодействии с мэром Москвы Сергеем Собяниным, а также о ключевых социально-экономических показателях.