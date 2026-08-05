Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле

Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле

Шуваев уверен, что Белгородская область справится со всеми задачами

БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным отметил, что чувствует поддержку и уверен, что регион справится со всеми поставленными задачами.

"Чувствую постоянную поддержку и пристальное внимание президента к Белгородской области. Искренне благодарю Владимира Владимировича за оказанное доверие и всестороннюю помощь. Уверен, что, объединив усилия, мы успешно справимся со всеми поставленными задачами и достигнем намеченных целей", - отметил Шуваев в своем канале в "Макс".

В среду Шуваев представил главе государства подробный доклад о текущей обстановке в Белгородской области, обозначил основные вызовы и предпринимаемые меры. Особое внимание в ходе встречи было уделено ключевым направлениям программы действий - тем конкретным шагам, к реализации которых в регионе уже приступили и которые призваны обеспечить устойчивое развитие области.