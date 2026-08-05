Шуваев доложил Путину об участившихся обстрелах Белгородской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев доложил Владимиру Путину об учащении обстрелов ВСУ территории региона за последние две недели.
- Президент России провел встречу с врио главы Белгородской области Александром Шуваевым.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. За последние две недели участились обстрелы ВСУ территории Белгородской области, доложил врио губернатора Александр Шуваев президенту РФ Владимиру Путину.
Президент РФ в среду провел встречу с временно исполняющим обязанности главы Белгородской области Александром Шуваевым.
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"Обращаю внимание на элементы безопасности, это в самую первую очередь. За крайние две недели участились атаки и обстрелы", - сказал Шуваев.
Врио губернатора подчеркнул, что совместно с министерством обороны и добровольческим формированием "БАРС-Белгород" налажена система борьбы с вражескими дронами."Обращаю внимание на элементы безопасности, это в самую первую очередь. За крайние две недели участились атаки и обстрелы", - сказал Шуваев.
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