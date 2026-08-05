Шуваев доложил Путину об участившихся обстрелах Белгородской области

"Обращаю внимание на элементы безопасности, это в самую первую очередь. За крайние две недели участились атаки и обстрелы", - сказал Шуваев.

Врио губернатора подчеркнул, что совместно с министерством обороны и добровольческим формированием "БАРС-Белгород" налажена система борьбы с вражескими дронами."Обращаю внимание на элементы безопасности, это в самую первую очередь. За крайние две недели участились атаки и обстрелы", - сказал Шуваев.