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Врач рассказала, как шум влияет на нервную систему - РИА Новости, 05.08.2026
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17:57 05.08.2026 (обновлено: 17:59 05.08.2026)
Врач рассказала, как шум влияет на нервную систему

Врач Вылегжанина: постоянный шум может повышать кортизол и снижать концентрацию

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкИстории болезни пациентов на столе врача
Истории болезни пациентов на столе врача - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Истории болезни пациентов на столе врача. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный шум более 50 децибел активирует симпатическую нервную систему, повышая уровень кортизола и адреналина.
  • Длительное воздействие шума может вызвать гипертонию, тахикардию, головные боли, снижение памяти и эмоциональное выгорание.
  • Ночной шум свыше 55 децибел повышает риск бессонницы на 50%, тревожных расстройств — в два раза, депрессии — на 20%.
https://life.ru/МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Постоянный шум активирует симпатическую нервную систему, повышая уровень кортизола и адреналина, что приводит к хроническому напряжению и снижению концентрации, рассказала врач-оториноларинголог, сурдолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Лариса Вылегжанина.
"Постоянный шум более 50 децибел активирует симпатическую нервную систему: повышает кортизол (гормон стресса), усиливает адреналин. Это приводит к хроническому напряжению - как "включенный" режим "борьбы или бегства". Психика страдает: снижается концентрация, растет раздражительность. У детей шум тормозит когнитивное развитие на 10-15%",- пишет Life.ru со ссылкой на Вылегжанину.
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По словам врача, индивидуальная переносимость шума зависит от генетики, сенсорной чувствительности и прошлого опыта - интроверты и тревожные люди переносят его хуже. Длительное воздействие вызывает гипертонию, тахикардию, головные боли, снижение памяти и эмоциональное выгорание, отметила Вылегжанина.
Ночной шум свыше 55 децибел повышает риск бессонницы на 50%, тревожных расстройств - в два раза, депрессии - на 20%. Для защиты врач порекомендовала использовать беруши или наушники с шумоподавлением, а также белый шум.
"Частичная адаптация возможна. Мозг привыкает за один-три месяца, если шум монотонный (дорога). Но вред сохраняется - кортизол не падает до нормы. Полная адаптация редка: у 40% эффект накапливается (данные ВОЗ)", - заключила Вылегжанина.
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