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В регионах заработали общественные штабы по наблюдению за выборами - РИА Новости, 05.08.2026
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Выборы в Государственную думу
 
14:48 05.08.2026
В регионах заработали общественные штабы по наблюдению за выборами

Общественные штабы по наблюдению за выборами начали работу во всех регионах РФ

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкВ информационном центре Центральной избирательной комиссии
В информационном центре Центральной избирательной комиссии - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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В информационном центре Центральной избирательной комиссии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Общественные штабы по наблюдению за выборами начали работу во всех регионах России.
  • В Общественной палате РФ в Москве проходит круглый стол на тему методов математического анализа электоральных процессов.
  • Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года, голосование пройдет с 18 по 20 сентября.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Общественные штабы по наблюдению за выборами начали работу во всех регионах России, сообщил исполнительный директор ассоциации "Независимый общественный мониторинг", сопредседатель Координационного совета при ОП РФ по общественному контролю за голосованием Алексей Песков.
Круглый стол "Методы математического анализа электоральных процессов: современные подходы и практическое применение" проходит в среду в Общественной палате РФ в Москве.
«
"Во всех регионах Российской Федерации запустили и ведут свою работу общественные штабы по наблюдению в регионах. Мы взаимодействуем тесно и постоянно, поэтому те мероприятия, которые проходят публично - это лишь часть нашего взаимодействия", - сказал Песков в ходе круглого стола.
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной Думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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