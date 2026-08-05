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Жители Сеуты начали размещать детей мигрантов у себя в домах - РИА Новости, 05.08.2026
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20:14 05.08.2026 (обновлено: 20:21 05.08.2026)
Жители Сеуты начали размещать детей мигрантов у себя в домах

РИА Новости: жители Сеуты принимают несовершеннолетних мигрантов у себя дома

© РИА НовостиДети-мигранты на улице в Сеуте
Дети-мигранты на улице в Сеуте - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости
Дети-мигранты на улице в Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители испанской Сеуты начали принимать у себя дома несовершеннолетних мигрантов, которым не хватило мест в центрах размещения.
  • В районе Эль-Принсипе, преимущественно населенном испанскими мусульманами марокканского происхождения, такие случаи особенно распространены.
  • Местные жители помогают детям с ночлегом, питанием и оформлением необходимых документов.
СЕУТА (Испания), 5 авг - РИА Новости. Жители испанской Сеуты начали принимать у себя дома несовершеннолетних мигрантов, которым не хватило мест в центрах размещения, передает корреспондент РИА Новости.
Такие случаи особенно распространены в районе Эль-Принсипе, расположенном у границы с Марокко. Он преимущественно населен испанскими мусульманами марокканского происхождения. После массового проникновения мигрантов в Сеуту в конце июля район стал одним из главных мест, куда направляются мигранты.
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"Я сам отец четырех детей. Мы приняли у себя трех девочек, им примерно от 13 до 15 лет. Их не разместили в центре приема несовершеннолетних, а оставить детей на улице я не мог - для девочек это слишком опасно", - рассказал РИА Новости местный житель Мехди.
По его словам, дети пока останутся вместе с его семьей. Домочадцы предоставили им место для ночлега, одежду и питание, а также намерены помочь обратиться в компетентные службы и разобраться с необходимыми документами.
Пожилые соседи Мехди, супруги Фелипе и Сулейма, приютили у себя 14-летнего мальчика, который также остался без места для ночлега. Они готовят для него еду и намерены помочь ребенку разобраться, куда необходимо обратиться за дальнейшей помощью.
Как рассказали местные жители, многие прибывшие дети не знают, где находятся центры приема и как необходимо там регистрироваться. Часть несовершеннолетних продолжает бродить по улицам и самостоятельно искать еду и место для ночлега.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись.
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