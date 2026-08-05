Жители Сеуты начали размещать детей мигрантов у себя в домах

Краткий пересказ от РИА ИИ Жители испанской Сеуты начали принимать у себя дома несовершеннолетних мигрантов, которым не хватило мест в центрах размещения.

В районе Эль-Принсипе, преимущественно населенном испанскими мусульманами марокканского происхождения, такие случаи особенно распространены.

Местные жители помогают детям с ночлегом, питанием и оформлением необходимых документов.

СЕУТА (Испания), 5 авг - РИА Новости. Жители испанской Сеуты начали принимать у себя дома несовершеннолетних мигрантов, которым не хватило мест в центрах размещения, передает корреспондент РИА Новости.

Такие случаи особенно распространены в районе Эль-Принсипе, расположенном у границы с Марокко . Он преимущественно населен испанскими мусульманами марокканского происхождения. После массового проникновения мигрантов в Сеуту в конце июля район стал одним из главных мест, куда направляются мигранты.

« "Я сам отец четырех детей. Мы приняли у себя трех девочек, им примерно от 13 до 15 лет. Их не разместили в центре приема несовершеннолетних, а оставить детей на улице я не мог - для девочек это слишком опасно", - рассказал РИА Новости местный житель Мехди.

По его словам, дети пока останутся вместе с его семьей. Домочадцы предоставили им место для ночлега, одежду и питание, а также намерены помочь обратиться в компетентные службы и разобраться с необходимыми документами.

Пожилые соседи Мехди, супруги Фелипе и Сулейма, приютили у себя 14-летнего мальчика, который также остался без места для ночлега. Они готовят для него еду и намерены помочь ребенку разобраться, куда необходимо обратиться за дальнейшей помощью.

Как рассказали местные жители, многие прибывшие дети не знают, где находятся центры приема и как необходимо там регистрироваться. Часть несовершеннолетних продолжает бродить по улицам и самостоятельно искать еду и место для ночлега.