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Полиция Сеуты ищет несовершеннолетних мигрантов, оставшихся на улицах - РИА Новости, 05.08.2026
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19:39 05.08.2026 (обновлено: 20:21 05.08.2026)
Полиция Сеуты ищет несовершеннолетних мигрантов, оставшихся на улицах

Полиция Сеуты продолжает искать оставшихся на улицах детей-мигрантов

© РИА НовостиПолицейский сопровождает детей-мигрантов в Сеуте
Полицейский сопровождает детей-мигрантов в Сеуте - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости
Полицейский сопровождает детей-мигрантов в Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В конце июля в испанский город Сеута проникли около 72 тысяч мигрантов, порядка 70 тысяч из них впоследствии вернулись в Марокко.
  • Полиция Сеуты продолжает патрулировать город в поисках несовершеннолетних мигрантов, чтобы передать их социальным службам.
  • Под опекой властей города находятся 862 несовершеннолетних мигранта при штатной вместимости системы приема в 29 мест, из-за чего власти начали переоборудовать две школы и дополнительные здания во временные пункты размещения.
СЕУТА, 5 авг - РИА Новости. Полиция испанской Сеуты продолжает патрулировать город в поисках несовершеннолетних мигрантов, которые после массового проникновения из Марокко остаются на улицах, передает корреспондент РИА Новости.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. По данным МВД Испании, в город проникли около 72 тысяч человек, порядка 70 тысяч из них впоследствии вернулись в Марокко.
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"С детьми мы стараемся вести себя очень осторожно. Они полностью потеряны, не понимают, как себя вести и чего ожидать от полиции. Многие пугаются и убегают, не осознавая, что мы находимся здесь для того, чтобы им помочь", - рассказал агентству сотрудник полиции.
По его словам, правоохранители патрулируют разные районы Сеуты, чтобы обнаружить несовершеннолетних, которые до сих пор не попали в официальную систему приема, и передать их социальным службам.
Как убедился корреспондент РИА Новости, часть несовершеннолетних продолжает находиться на улицах и окраинах города. Некоторые дети ночуют на пляжах, возле промышленных зданий или в домах местных жителей, которые временно предоставляют им еду и кров.
По данным правительства Сеуты, под опекой властей города находятся 862 несовершеннолетних мигранта при штатной вместимости системы приема в 29 мест. Из-за нехватки помещений власти начали переоборудовать две школы и дополнительные здания во временные пункты размещения.
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