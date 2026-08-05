Полиция Сеуты ищет несовершеннолетних мигрантов, оставшихся на улицах

Краткий пересказ от РИА ИИ В конце июля в испанский город Сеута проникли около 72 тысяч мигрантов, порядка 70 тысяч из них впоследствии вернулись в Марокко.

Полиция Сеуты продолжает патрулировать город в поисках несовершеннолетних мигрантов, чтобы передать их социальным службам.

Под опекой властей города находятся 862 несовершеннолетних мигранта при штатной вместимости системы приема в 29 мест, из-за чего власти начали переоборудовать две школы и дополнительные здания во временные пункты размещения.

СЕУТА, 5 авг - РИА Новости. Полиция испанской Сеуты продолжает патрулировать город в поисках несовершеннолетних мигрантов, которые после массового проникновения из Марокко остаются на улицах, передает корреспондент РИА Новости.

В конце июля испанский автономный город Сеута , расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. По данным МВД Испании, в город проникли около 72 тысяч человек, порядка 70 тысяч из них впоследствии вернулись в Марокко.

"С детьми мы стараемся вести себя очень осторожно. Они полностью потеряны, не понимают, как себя вести и чего ожидать от полиции. Многие пугаются и убегают, не осознавая, что мы находимся здесь для того, чтобы им помочь", - рассказал агентству сотрудник полиции.

По его словам, правоохранители патрулируют разные районы Сеуты, чтобы обнаружить несовершеннолетних, которые до сих пор не попали в официальную систему приема, и передать их социальным службам.

Как убедился корреспондент РИА Новости, часть несовершеннолетних продолжает находиться на улицах и окраинах города. Некоторые дети ночуют на пляжах, возле промышленных зданий или в домах местных жителей, которые временно предоставляют им еду и кров.