Рейтинг@Mail.ru
Жители Сеуты не верят данным властей о числе оставшихся мигрантов - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 05.08.2026
Жители Сеуты не верят данным властей о числе оставшихся мигрантов

Жители Сеуты считают наглой ложью данные властей о числе оставшихся мигрантов

© РИА НовостиМигранты в Сеуте
Мигранты в Сеуте - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости
Мигранты в Сеуте
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В конце июля испанский автономный город Сеута столкнулся с массовым проникновением мигрантов.
  • Министр внутренних дел Испании сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись.
  • Жительница Сеуты Мария и сотрудники НКО Luna Blanca считают, что число оставшихся в городе мигрантов значительно превышает заявленные властями 2,5 тысячи человек.
СЕУТА, 5 авг - РИА Новости. Число мигрантов, которые по-прежнему остаются на улицах и окраинах испанской Сеуты, значительно превышает заявленные властями 2,5 тысячи человек, заявила РИА Новости жительница города Мария.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись.
Жительница Сеуты Мария назвала "наглой ложью" оценку представительства центрального правительства, согласно которой в городе остаются около 2,5 тысячи мигрантов. "Все их слова - наглая ложь. Представителям властей достаточно пройти по району Эль-Принсипе и убедиться, что здесь намного больше двух тысяч человек. Пусть они приедут из Мадрида и сами пройдутся по улицам города", - сказала она РИА Новости.
По словам Марии, в центре города власти создали лишь видимость безопасности, тогда как на окраинах по-прежнему находится большое число мигрантов. Она предположила, что только в районе Эль-Принсипе их может быть около двух тысяч человек.
С официальными данными не согласны и сотрудники некоммерческой организации (НКО) Luna Blanca. Одна из сотрудниц НКО оценила число остающихся в городе мигрантов примерно в 15 тысяч человек и заявила, что многие из них скрываются в горах и труднодоступных пляжах из опасения быть возвращенными в Марокко.
Мигранты из Марокко в испанской Сеуте - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Испания и Марокко договорились ускорить депортацию мигрантов из Сеуты
31 июля, 07:52
 
В миреМароккоНаплыв мигрантов в Испании
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала