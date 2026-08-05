Краткий пересказ от РИА ИИ В конце июля испанский автономный город Сеута столкнулся с массовым проникновением мигрантов.

Министр внутренних дел Испании сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись.

Жительница Сеуты Мария и сотрудники НКО Luna Blanca считают, что число оставшихся в городе мигрантов значительно превышает заявленные властями 2,5 тысячи человек.

СЕУТА, 5 авг - РИА Новости. Число мигрантов, которые по-прежнему остаются на улицах и окраинах испанской Сеуты, значительно превышает заявленные властями 2,5 тысячи человек, заявила РИА Новости жительница города Мария.

В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись.

Жительница Сеуты Мария назвала "наглой ложью" оценку представительства центрального правительства, согласно которой в городе остаются около 2,5 тысячи мигрантов. "Все их слова - наглая ложь. Представителям властей достаточно пройти по району Эль-Принсипе и убедиться, что здесь намного больше двух тысяч человек. Пусть они приедут из Мадрида и сами пройдутся по улицам города", - сказала она РИА Новости.

По словам Марии, в центре города власти создали лишь видимость безопасности, тогда как на окраинах по-прежнему находится большое число мигрантов. Она предположила, что только в районе Эль-Принсипе их может быть около двух тысяч человек.