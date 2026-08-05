Глава Сеуты не смог назвать число мигрантов, остающихся в городе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас сообщил, что число мигрантов, проникших из Марокко в Сеуту, остается неизвестным.
- Центры временного содержания мигрантов и центры для несовершеннолетних в Сеуте все еще переполнены.
СЕУТА, 5 авг – РИА Новости. Число мигрантов, проникших из Марокко в Сеуту и оставшихся в городе, остается неизвестным, сообщил мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас.
"У нас нет точных оценок", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста в эфире радиостанции COPE.
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Он отметил, что мигранты находятся в разных местах, у них есть свобода передвижения, поэтому их сложно подсчитать. Вивас сказал, что по ощущениям их несколько тысяч человек. По его словам, количество въехавших мигрантов было примерно равно населению Сеуты – это как если бы в Испанию одномоментно въехали 50 миллионов человек.
"Сеута печальна, Сеута беспокойна, Сеута встревожена и напугана", - сказал он.
Вивас также сообщил, что центры временного содержания мигрантов и центры для несовершеннолетних все еще переполнены.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись. При этом население самой Сеуты составляет около 85 тысяч человек.
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