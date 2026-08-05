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Марокканец рассказал, как он доплыл до Сеуты - РИА Новости, 05.08.2026
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13:41 05.08.2026
Марокканец рассказал, как он доплыл до Сеуты

Марокканец Абдул провел в море четыре часа, пытаясь доплыть до Сеуты

© РИА НовостиМигранты в Сеуте
Мигранты в Сеуте - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости
Мигранты в Сеуте
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мигранты пытались вплавь добраться с марокканского побережья до испанской Сеуты, проводя в море до четырех часов.
  • Из-за сильных течений и физической усталости некоторым мигрантам было трудно продвигаться вперед, а детям особенно тяжело справляться с испытанием.
  • Мигранты использовали различные средства, такие как гидрокостюмы и ласты, пляжные круги или пустые пластиковые бутылки, чтобы удержаться на воде.
СЕУТА, 5 авг - РИА Новости. Некоторые мигранты проводили до четырех часов в море, пытаясь вплавь добраться с марокканского побережья до испанской Сеуты, рассказал РИА Новости один из участников перехода Абдул.
"Я провел в воде до четырех часов, пытаясь доплыть до Сеуты. Это было очень тяжелое испытание. В какой-то момент я долго плыл, но из-за течения практически не продвигался вперед. Я потерял слишком много сил", - сказал 27-летний марокканец.
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Маршрут от марокканского побережья до Сеуты составляет около трех километров. Мигрантам необходимо обогнуть пограничный волнорез и добраться до пляжа Тарахаль. Сильные течения могут значительно увеличить продолжительность заплыва и отнести человека в сторону от берега.
"Многое зависело от физической подготовки человека. Те, кто был сильнее и лучше держался на воде, могли добраться до Сеуты примерно за два часа. Особенно тяжело приходилось детям: они быстро теряли силы и хуже справлялись с испытанием психологически", - рассказал Абдул.
Температура воды у побережья Сеуты ночью составляет около 20 градусов. По словам собеседника агентства, продолжительное нахождение в море приводит к переохлаждению, судорогам и быстрому истощению, особенно при сильном ветре.
Абдул отметил, что некоторые мигранты использовали гидрокостюмы и ласты, другие пытались удержаться на воде с помощью пляжных кругов или пустых пластиковых бутылок. Многие выходили на берег обессиленными, с порезами от камней и признаками переохлаждения.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись.
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