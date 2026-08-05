Глава Сеуты назвал ситуацию с детьми-мигрантами в городе невыносимой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что центры для содержания детей-мигрантов переполнены в 27 раз.
- К началу июля в центрах содержания находились около 180 несовершеннолетних, а во время массового наплыва мигрантов их количество достигло 750 при установленной законом норме в 90 человек.
СЕУТА, 5 авг – РИА Новости. Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас назвал ситуацию с детьми-мигрантами в городе невыносимой, сообщив, что центры для их содержания переполнены в 27 раз.
"На данный момент заполненность центра приема несовершеннолетних в Сеуте на 2600% превышает его критическую вместимость. Вы видите, что это абсолютно невыносимая ситуация", - сказал он в интервью телеканалу RTVE.
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Вивас сообщил, что к началу июля в центрах содержания находились около 180 несовершеннолетних. К началу массового наплыва мигрантов их количество составляло уже 750.
"На данный момент мы взяли под опеку 1100 человек. Согласно закону, количество несовершеннолетних, которых в чрезвычайных миграционных ситуациях должен обслуживать город Сеута, составляет 90 человек", - сообщил он.
Мэр сообщил, что детей постепенно переводят в другие места в материковой Испании.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись.
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