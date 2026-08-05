Глава Сеуты назвал ситуацию с детьми-мигрантами в городе невыносимой

Краткий пересказ от РИА ИИ Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что центры для содержания детей-мигрантов переполнены в 27 раз.

К началу июля в центрах содержания находились около 180 несовершеннолетних, а во время массового наплыва мигрантов их количество достигло 750 при установленной законом норме в 90 человек.

СЕУТА, 5 авг – РИА Новости. Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас назвал ситуацию с детьми-мигрантами в городе невыносимой, сообщив, что центры для их содержания переполнены в 27 раз.

"На данный момент заполненность центра приема несовершеннолетних в Сеуте на 2600% превышает его критическую вместимость. Вы видите, что это абсолютно невыносимая ситуация", - сказал он в интервью телеканалу RTVE.

Вивас сообщил, что к началу июля в центрах содержания находились около 180 несовершеннолетних. К началу массового наплыва мигрантов их количество составляло уже 750.

"На данный момент мы взяли под опеку 1100 человек. Согласно закону, количество несовершеннолетних, которых в чрезвычайных миграционных ситуациях должен обслуживать город Сеута, составляет 90 человек", - сообщил он.

Мэр сообщил, что детей постепенно переводят в другие места в материковой Испании