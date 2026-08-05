Две школы в Сеуте превращают во временные приюты для детей-мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Власти испанской Сеуты начали переоборудовать две школы во временные пункты размещения несовершеннолетних мигрантов.
- Около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании в конце июля, около 70 тысяч уже вернулись.
- Под опекой властей Сеуты находятся 862 несовершеннолетних мигранта, при этом местная система приема имеет штатную вместимость всего на 29 мест.
СЕУТА, 5 авг - РИА Новости. Власти испанской Сеуты начали переоборудовать две школы во временные пункты размещения несовершеннолетних мигрантов, передает корреспондент РИА Новости.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись.
Подготовительные работы ведутся в школах Reina Sofia и Principe Felipe. Возле учебных заведений из автомобилей выгружают продукты, одежду и другие необходимые для организации временного приюта вещи.
Решение открыть школы для размещения детей было принято по просьбе министерства молодежи Испании. По словам сотрудницы лагеря, ведомство пообещало выделить дополнительное финансирование и подготовить инфраструктуру, которая позволит обеспечить несовершеннолетним первичную помощь и приемлемые условия проживания.
По данным правительства Сеуты, под опекой властей автономного города находятся 862 несовершеннолетних мигранта. При этом штатная вместимость местной системы приема составляет лишь 29 мест.
Число нуждающихся в размещении детей продолжает увеличиваться. Местная полиция ежедневно обследует улицы и окраинные районы Сеуты, где по-прежнему находятся несовершеннолетние, не обратившиеся за помощью или скрывающиеся от властей.