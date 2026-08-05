Дети-мигранты на улице в Сеуте

Дети-мигранты на улице в Сеуте

Две школы в Сеуте превращают во временные приюты для детей-мигрантов

Краткий пересказ от РИА ИИ Власти испанской Сеуты начали переоборудовать две школы во временные пункты размещения несовершеннолетних мигрантов.

Около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании в конце июля, около 70 тысяч уже вернулись.

Под опекой властей Сеуты находятся 862 несовершеннолетних мигранта, при этом местная система приема имеет штатную вместимость всего на 29 мест.

СЕУТА, 5 авг - РИА Новости. Власти испанской Сеуты начали переоборудовать две школы во временные пункты размещения несовершеннолетних мигрантов, передает корреспондент РИА Новости.

В конце июля испанский автономный город Сеута , расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Во вторник министр внутренних дел Испании Фернандо Гранде-Марласка сообщил, что около 72 тысяч мигрантов проникли из Марокко на территорию Испании, около 70 тысяч уже вернулись.

Подготовительные работы ведутся в школах Reina Sofia и Principe Felipe. Возле учебных заведений из автомобилей выгружают продукты, одежду и другие необходимые для организации временного приюта вещи.

Решение открыть школы для размещения детей было принято по просьбе министерства молодежи Испании. По словам сотрудницы лагеря, ведомство пообещало выделить дополнительное финансирование и подготовить инфраструктуру, которая позволит обеспечить несовершеннолетним первичную помощь и приемлемые условия проживания.

По данным правительства Сеуты, под опекой властей автономного города находятся 862 несовершеннолетних мигранта. При этом штатная вместимость местной системы приема составляет лишь 29 мест.