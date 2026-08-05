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Вучич и Додик указали на помощь Запада хорватам в преступлениях - РИА Новости, 05.08.2026
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00:07 05.08.2026
Вучич и Додик указали на помощь Запада хорватам в преступлениях

Вучич и Додик указали на помощь Запада хорватам в преступлениях против сербов

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Сербии Александр Вучич и председатель партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик указали на помощь Запада властям Хорватии в преступлениях против сербов в 1995 году.
  • Вучич и Додик участвовали в мероприятиях, посвященных памяти жертв операции «Буря», организованной хорватскими силами в августе 1995 года.
  • Операция «Буря» проводилась с целью уничтожения самопровозглашенной Республики Сербская Краина и считается официальным Белградом крупнейшей этнической чисткой со времен Второй мировой войны.
БЕЛГРАД, 4 авг - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич и председатель правящей в Республике Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик указали на помощь Запада властям Хорватии в преступлениях против сербов в 1995 году.
Вучич, Додик, члены правительства и представители парламентов Сербии и Республики Сербской участвовали во вторник в мероприятиях, посвященных памяти жертв военно-полицейской операции Хорватии "Буря" в августе 1995 года. Церемония в Мрконич-Граде началась с православной заупокойной службы, которую возглавил патриарх Сербский Порфирий.
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"На самых храбрых из нас напали со всех сторон - с европейской и американской, логистической, политической, экономической и всех остальных... И еще убеждали нас, что наши люди, наш Синиша Добрич (12-летний мальчик, убитый хорватами в колонне беженцев – ред.), испугались и бежали на тракторах, а они великие герои – весь мир против народа Краины", - сказал Вучич собравшимся.
По словам Додика, Сербии и Республике Сербской пытаются навязать "европейский взгляд на историю". Он подчеркнул, что хорватские силы устроили "геноцид и этническую чистку" сербского народа, а западная пропаганда обвинила в произошедшем самих сербов.
"Бурю" организовали американские спецы, сейчас знаем, что напрямую, с самого верха тогдашнего США, было дано согласие на проведение "Бури", но с одним условием – быстро, чтобы не возмутились другие на международной арене", - отметил Додик.
Операция "Буря" (Oluja) проводилась 4-7 августа 1995 года силами хорватской армии и полиции с целью уничтожения самопровозглашенной Республики Сербская Краина (РСК). Официальный Белград называет "Бурю" крупнейшей этнической чисткой со времен Второй мировой войны, в Сербии ежегодно эти дни посвящены памяти и скорби.
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Со своей стороны, хорватские власти в среду тожественно отметят 31-ю годовщину операции в Книне, бывшем главном городе РСК. В 2025 году Владимир Зеленский поздравил власти Хорватии с 30-летием операции "Буря". Официальный Загреб с 2014 года неоднократно предлагал Киеву свой опыт "реинтеграции территорий".
Ранее посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко в интервью РИА Новости заявлял, что киевский режим в 2014 году мог устроить в Донбассе нечто подобное операции "Буря" против РСК в Хорватии, которая привела к исходу 250 тысяч сербов. По словам дипломата, в 1995 году были варианты урегулирования конфликта переговорным путем, но на Западе "ждали удобного момента, чтобы обвинить сербов в якобы нежелании вести переговоры", а Загреб пользовался поддержкой западных стран и получил от них "зеленый свет" на операцию "Буря".
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В миреСербияХорватияРеспублика СербскаяМилорад ДодикАлександр ВучичВладимир Зеленский
 
 
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