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Семье погибшего во время урагана в Ростове-на-Дону выплатят пособие - РИА Новости, 05.08.2026
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19:07 05.08.2026
Семье погибшего во время урагана в Ростове-на-Дону выплатят пособие

Семье погибшего при урагане в Ростове-на-Дону выплатят 1,5 млн рублей

© Фото : Александр Скрябин/TelegramПоследствия непогоды в Ростове-на-Дону
Последствия непогоды в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Александр Скрябин/Telegram
Последствия непогоды в Ростове-на-Дону
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ростовской области 25 июля прошел ливень с сильным ветром, из-за которого погиб один человек, еще двое умерли во время ликвидации последствий непогоды.
  • Семье погибшего во время урагана в Ростове-на-Дону выплатят около 1,5 миллионов рублей.
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 5 авг - РИА Новости. Семье мужчины, погибшего во время урагана в Ростове-на-Дону, выплатят около 1,5 миллионов рублей, говорится в ответе администрации города РИА Новости.
В Ростовской области 25 июля прошел ливень с сильным ветром, вызвавший отключения света и воды в некоторых муниципалитетах. Из-за стихии погиб один человек, еще двое умерли во время ликвидации последствий непогоды. За медицинской помощью обратились 59 человек.
"Для оказания помощи семье гражданина, погибшего в результате чрезвычайной ситуации, предусмотрена выплата единовременного пособия в размере 1 567 500 рублей в равных долях каждому члену семьи", - говорится в документе.
Отмечается, что пострадавшим гражданам осуществят единовременные выплаты в соответствии с законодательством. Работы по ликвидации последствий комплекса неблагоприятных метеорологических явлений продолжаются.
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