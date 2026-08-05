США сняли санкции с иракской авиакомпании Fly Baghdad

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минфин США исключил иракскую авиакомпанию Fly Baghdad и два принадлежащих ей самолета Boeing 737 из санкционного списка.
- Санкции с авиакомпании сняты, но статус гражданина Ирака Башира Аль-Шаббани изменен: теперь его ограничения связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Минфин США исключил иракскую авиакомпанию Fly Baghdad и два принадлежащих ей самолета из санкционного списка, следует из обновленного списка управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
Из-под ограничений выведены юридические лица перевозчика, зарегистрированные под названиями Fly Baghdad Airlines Company, Fly Baghdad и Iraq Express. Кроме того, американские власти сняли санкции с двух эксплуатируемых компанией лайнеров Boeing 737 с бортовыми номерами YI-BAF и YI-BAN.
При этом минфин США скорректировал статус гражданина Ирака Башира Аль-Шаббани. Ранее ограничения против него были введены из-за его связи с авиакомпанией Fly Baghdad, то теперь его санкционный статус связан с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
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25 августа 2025, 16:26