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США сняли санкции с иракской авиакомпании Fly Baghdad - РИА Новости, 05.08.2026
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17:48 05.08.2026
США сняли санкции с иракской авиакомпании Fly Baghdad

США сняли санкции с иракской авиакомпании Fly Baghdad и двух ее самолетов

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкСамолет в небе
Самолет в небе - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минфин США исключил иракскую авиакомпанию Fly Baghdad и два принадлежащих ей самолета Boeing 737 из санкционного списка.
  • Санкции с авиакомпании сняты, но статус гражданина Ирака Башира Аль-Шаббани изменен: теперь его ограничения связаны с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
ВАШИНГТОН, 5 авг - РИА Новости. Минфин США исключил иракскую авиакомпанию Fly Baghdad и два принадлежащих ей самолета из санкционного списка, следует из обновленного списка управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
Из-под ограничений выведены юридические лица перевозчика, зарегистрированные под названиями Fly Baghdad Airlines Company, Fly Baghdad и Iraq Express. Кроме того, американские власти сняли санкции с двух эксплуатируемых компанией лайнеров Boeing 737 с бортовыми номерами YI-BAF и YI-BAN.
При этом минфин США скорректировал статус гражданина Ирака Башира Аль-Шаббани. Ранее ограничения против него были введены из-за его связи с авиакомпанией Fly Baghdad, то теперь его санкционный статус связан с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
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