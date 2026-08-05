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В ЕС готовят новый пакет антироссийских санкций к середине осени, пишут СМИ - РИА Новости, 05.08.2026
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00:52 05.08.2026
В ЕС готовят новый пакет антироссийских санкций к середине осени, пишут СМИ

Известия: 22-й пакет антироссийских санкций ЕС могут одобрить к середине октября

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз торопится обсудить и одобрить 22-й пакет антироссийских санкций к середине октября.
  • В новом пакете санкций акцент будет сделан на борьбе с обходом уже действующих ограничений, без масштабных новых мер.
  • Проект нового пакета санкций готовит Еврокомиссия, на рассмотрение Совета ЕС он еще не поступал.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Евросоюзе, который ранее с трудом согласовал 21-й пакет антироссийских санкций, торопятся к середине октября обсудить и одобрить новый пакет, но обойтись в нем только "борьбой с обходом санкций" без масштабных ограничений, оправдывая это якобы "опытом" при согласовании предыдущих "сложных пакетов", пишет газета "Известия" со ссылкой на европейские дипломатические источники.
Совет ЕС 23 июля согласовал 21-й пакет антироссийских санкций. Газета Financial Times со ссылкой на еврочиновников тогда писала, что он может стать последним из-за трудностей согласования таких мер. В МИД РФ указывали, что Брюссель вводом новых санкций против России беспросветно зарыл себя в яму, и обещали ответные меры. Президент России Владимир Путин при этом неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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По утверждению неназваного собеседника газеты "Известия", проект нового, 22-го пакета антироссийских санкций готовит Еврокомиссия, на рассмотрение Совета ЕС он не поступал.
"(Планируется - ред.) завершить все процедуры к заседанию Совета по иностранным делам 12 октября. Однако возможно, что это произойдет и ранее", - сказал собеседник "Известий".
При этом каких-то масштабных ограничений в возможном новом санкционном пакете, как утверждает другой европейский дипломатический источник газеты, скорее всего не окажется. Дипсточник оправдал такой подход тем, что в ЕС хотят якобы сфокусироваться на попытках помешать обходу уже действующих ограничений.
"Он (пакет - ред.) будет сосредоточен на борьбе с обходом санкций и пополнении черных списков организациями, которые выступают посредниками в обходных схемах", - заявил собеседник агентства, сославшись для объяснения такого решения на "опыт", который показал, что "вместо согласования сложных пакетов ЕС лучше точечно ограничивать конкретные компании-нарушители по всему миру".
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При согласовании предыдущих санкционных пакетов в ЕС неоднократно возникали сложности из-за позиции некоторых стран, которые критиковали такой подход из-за негативного воздействия вводимых антироссийских ограничений непосредственно на экономику европейских стран.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в конце июля, уже после принятия 21-го пакета антироссийских мер, заявлял, что западные санкции не парализовали экономику России, она развивается, хотя от них есть и трудности.
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