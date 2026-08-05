Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз торопится обсудить и одобрить 22-й пакет антироссийских санкций к середине октября.

В новом пакете санкций акцент будет сделан на борьбе с обходом уже действующих ограничений, без масштабных новых мер.

Проект нового пакета санкций готовит Еврокомиссия, на рассмотрение Совета ЕС он еще не поступал.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. В Евросоюзе, который ранее с трудом согласовал 21-й пакет антироссийских санкций, торопятся к середине октября обсудить и одобрить новый пакет, но обойтись в нем только "борьбой с обходом санкций" без масштабных ограничений, оправдывая это якобы "опытом" при согласовании предыдущих "сложных пакетов", пишет газета " В Евросоюзе, который ранее с трудом согласовал 21-й пакет антироссийских санкций, торопятся к середине октября обсудить и одобрить новый пакет, но обойтись в нем только "борьбой с обходом санкций" без масштабных ограничений, оправдывая это якобы "опытом" при согласовании предыдущих "сложных пакетов", пишет газета " Известия " со ссылкой на европейские дипломатические источники.

Совет ЕС 23 июля согласовал 21-й пакет антироссийских санкций. Газета Financial Times со ссылкой на еврочиновников тогда писала, что он может стать последним из-за трудностей согласования таких мер. В МИД РФ указывали, что Брюссель вводом новых санкций против России беспросветно зарыл себя в яму, и обещали ответные меры. Президент России Владимир Путин при этом неоднократно заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

По утверждению неназваного собеседника газеты "Известия", проект нового, 22-го пакета антироссийских санкций готовит Еврокомиссия, на рассмотрение Совета ЕС он не поступал.

"(Планируется - ред.) завершить все процедуры к заседанию Совета по иностранным делам 12 октября. Однако возможно, что это произойдет и ранее", - сказал собеседник "Известий".

При этом каких-то масштабных ограничений в возможном новом санкционном пакете, как утверждает другой европейский дипломатический источник газеты, скорее всего не окажется. Дипсточник оправдал такой подход тем, что в ЕС хотят якобы сфокусироваться на попытках помешать обходу уже действующих ограничений.

"Он (пакет - ред.) будет сосредоточен на борьбе с обходом санкций и пополнении черных списков организациями, которые выступают посредниками в обходных схемах", - заявил собеседник агентства, сославшись для объяснения такого решения на "опыт", который показал, что "вместо согласования сложных пакетов ЕС лучше точечно ограничивать конкретные компании-нарушители по всему миру".

При согласовании предыдущих санкционных пакетов в ЕС неоднократно возникали сложности из-за позиции некоторых стран, которые критиковали такой подход из-за негативного воздействия вводимых антироссийских ограничений непосредственно на экономику европейских стран.