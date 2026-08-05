Санчик будет отвечать за организацию заказов вооружения

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"Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Санчик, ранее отвечавший за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ, в соответствии с новым распределением обязанностей, будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск", - говорится в сообщении.