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Санчик будет отвечать за организацию заказов вооружения - РИА Новости, 05.08.2026
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Санчик будет отвечать за организацию заказов вооружения

Замглавы МО Санчик будет отвечать за организацию технического обеспечения войск

© Фото : Минобороны РФЗаместитель Министра обороны Александр Санчик
Заместитель Министра обороны Александр Санчик - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© Фото : Минобороны РФ
Заместитель Министра обороны Александр Санчик. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Санчик назначен заместителем министра обороны России.
  • Он будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Замглавы министра обороны РФ Александр Санчик будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск, сообщило ведомство.
«

"Заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал-полковник Александр Санчик, ранее отвечавший за материально-техническое обеспечение Вооруженных Сил РФ, в соответствии с новым распределением обязанностей, будет отвечать за вопросы организации заказов вооружения, военной и специальной техники и технического обеспечения войск", - говорится в сообщении.

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