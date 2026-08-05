Над аэропортом Лейпцига грузовой самолет столкнулся с неизвестным объектом

"По информации Bild, вскоре после этого примерно в 6 километрах от аэропорта на высоте 400 метров он столкнулся с неизвестным объектом. Самолет приземлился в Ганновере, где в его носовой части были обнаружены незначительные повреждения", - пишет издание.