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Над аэропортом Лейпцига грузовой самолет столкнулся с неизвестным объектом - РИА Новости, 05.08.2026
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13:35 05.08.2026
Над аэропортом Лейпцига грузовой самолет столкнулся с неизвестным объектом

Над аэропортом Лейпцига грузовой самолет DHL столкнулся с неизвестным объектом

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самолет. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Грузовой самолет DHL столкнулся с неизвестным объектом над аэропортом Лейпцига и совершил посадку в Ганновере.
  • Работа аэропорта Лейпциг/Галле была ограничена из-за неизвестного объекта в небе и подозрительного предмета на взлетно-посадочной полосе.
  • По информации Bild, на территории аэропорта был обнаружен беспилотник с прикрепленным к нему взрывателем, после чего полеты были приостановлены.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Грузовой самолет компании DHL столкнулся с неизвестным объектом над аэропортом немецкого Лейпцига, после чего безопасно приземлился в аэропорту Ганновера, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Ранее в среду полицейское управление Лейпцига сообщило, что работа аэропорта Лейпциг/Галле была ограничена из-за неизвестного объекта в небе над аэропортом и подозрительного предмета на одной из взлетно-посадочных полос. Немецкий таблоид Bild утверждает, что на территории аэропорта был обнаружен беспилотник с прикрепленным к нему взрывателем.
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"Грузовой самолет DHL столкнулся в воздухе с неизвестным объектом вскоре после взлета из аэропорта Лейпцига, что вынудило его совершить незапланированную посадку в Ганновере", - сообщил агентству источник, знакомый с ситуацией.
В свою очередь таблоид Bild сообщает, что после обнаружения подозрительного предмета на одной из взлетно-посадочных полос, полеты в аэропорту Лейпциг/Галле были приостановлены, а рейсы были перенаправлены. Из-за этого одному грузовому самолету пришлось прервать посадку и уйти на второй круг.
"По информации Bild, вскоре после этого примерно в 6 километрах от аэропорта на высоте 400 метров он столкнулся с неизвестным объектом. Самолет приземлился в Ганновере, где в его носовой части были обнаружены незначительные повреждения", - пишет издание.
Как сообщили таблоиду в полиции, в среду утром авиасообщение осуществляется без перебоев, сам аэропорт также не закрыт. Угрозы для населения нет.
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В миреЛейпцигГанноверDHL
 
 
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