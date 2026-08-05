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Суд изъял 130 бутылок алкоголя, продававшихся в кафе в Самаре - РИА Новости, 05.08.2026
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08:42 05.08.2026
Суд изъял 130 бутылок алкоголя, продававшихся в кафе в Самаре

У кафе-магазина в Самаре изъяли 130 бутылок контрафактного алкоголя

© РИА Новости / Наташа ПоповаАлкогольные напитки
Алкогольные напитки - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Наташа Попова
Алкогольные напитки. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд изъял и обязал уничтожить 130 бутылок алкоголя, продававшегося в кафе-магазине в Самаре без лицензии и сопроводительных документов.
  • Проверка показала, что компания не имела лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания.
  • Суд назначил нарушителю штраф в размере 1,5 миллиона рублей.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Суд изъял и обязал уничтожить 130 бутылок алкоголя, в том числе ирландского виски, французского вина и бельгийского пива, которые продавались в кафе-магазине в Самаре без лицензии и сопроводительных документов, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Проверка установила, что владеющая точкой общепита компания не имела лицензий ни на розничную продажу алкогольной продукции, ни на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания.
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При этом почти на 82 литра алкогольных напитков - ирландский виски, французские, испанские и итальянские вина, немецкое и бельгийское пиво - в общем количестве 130 бутылок не было документов, подтверждающих происхождение товаров. Такие товары считаются продукцией, находящейся в незаконном обороте.
В суде представитель ответчика заявил, что хранившийся у него товар принадлежал другому лицу, однако суд указал, что "необходимые меры для предотвращения совершения административного правонарушения должны быть определены им самостоятельно, исходя из специфики".
Кроме изъятия и уничтожения алкогольной продукции суд назначил нарушителю штраф в размере 1,5 миллиона рублей.
В России контрафактный алкоголь сжигают, сливают на очистных сооружениях или давят тяжелой техникой. Тару и пробки также утилизируют.
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