Суд изъял 130 бутылок алкоголя, продававшихся в кафе в Самаре

Краткий пересказ от РИА ИИ Суд изъял и обязал уничтожить 130 бутылок алкоголя, продававшегося в кафе-магазине в Самаре без лицензии и сопроводительных документов.

Проверка показала, что компания не имела лицензий на розничную продажу алкогольной продукции и на продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания.

Суд назначил нарушителю штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Суд изъял и обязал уничтожить 130 бутылок алкоголя, в том числе ирландского виски, французского вина и бельгийского пива, которые продавались в кафе-магазине в Самаре без лицензии и сопроводительных документов, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Проверка установила, что владеющая точкой общепита компания не имела лицензий ни на розничную продажу алкогольной продукции, ни на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания.

При этом почти на 82 литра алкогольных напитков - ирландский виски, французские, испанские и итальянские вина, немецкое и бельгийское пиво - в общем количестве 130 бутылок не было документов, подтверждающих происхождение товаров. Такие товары считаются продукцией, находящейся в незаконном обороте.

В суде представитель ответчика заявил, что хранившийся у него товар принадлежал другому лицу, однако суд указал, что "необходимые меры для предотвращения совершения административного правонарушения должны быть определены им самостоятельно, исходя из специфики".

Кроме изъятия и уничтожения алкогольной продукции суд назначил нарушителю штраф в размере 1,5 миллиона рублей.