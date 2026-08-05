Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министерство культуры Украины внесло российскую актрису Валентину Рубцову и российского певца и блогера Акима Апачева (Гасанова) в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.
- Персональные данные Валентины Рубцовой были внесены в базу данных сайта «Миротворец» 6 апреля.
- Валентина Рубцова заявила, что гордится тем, что была внесена в базу «Миротворца».
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министерство культуры Украины внесло российскую актрису Валентину Рубцову, известную по ролям в сериалах "СашаТаня" и "Универ", в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны, в список также попал российский певец и блогер Аким Апачев, чье настоящее имя - Аким Гасанов.
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"Дополнить список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, включив в него лиц: Гасанов Аким Владимирович ... Рубцова Валентина Павловна", - говорится в тексте приказа, опубликованном на сайте Минкультуры Украины.
Персональные данные Рубцовой были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" 6 апреля. Ресурс обвиняет актрису в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что Рубцова, давая интервью, сказала, что всегда считала Крым российским. Позже Рубцова заявила, что гордится тем, что была внесена в базу "Миротворца".