Актрису Рубцову признали угрозой нацбезопасности Украины

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министерство культуры Украины внесло российскую актрису Валентину Рубцову, известную по ролям в сериалах "СашаТаня" и "Универ", в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны, в список также попал российский певец и блогер Аким Апачев, чье настоящее имя - Аким Гасанов.

Персональные данные Рубцовой были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" 6 апреля. Ресурс обвиняет актрису в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что Рубцова, давая интервью, сказала, что всегда считала Крым российским. Позже Рубцова заявила, что гордится тем, что была внесена в базу "Миротворца".