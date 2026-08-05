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Актрису Рубцову признали угрозой нацбезопасности Украины - РИА Новости, 05.08.2026
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23:44 05.08.2026
Актрису Рубцову признали угрозой нацбезопасности Украины

Актрису Валентину Рубцову внесли в список лиц, угрожающих безопасности Украины

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктриса Валентина Рубцова
Актриса Валентина Рубцова - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Актриса Валентина Рубцова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство культуры Украины внесло российскую актрису Валентину Рубцову и российского певца и блогера Акима Апачева (Гасанова) в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны.
  • Персональные данные Валентины Рубцовой были внесены в базу данных сайта «Миротворец» 6 апреля.
  • Валентина Рубцова заявила, что гордится тем, что была внесена в базу «Миротворца».
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Министерство культуры Украины внесло российскую актрису Валентину Рубцову, известную по ролям в сериалах "СашаТаня" и "Универ", в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности страны, в список также попал российский певец и блогер Аким Апачев, чье настоящее имя - Аким Гасанов.
«

"Дополнить список лиц, создающих угрозу национальной безопасности, включив в него лиц: Гасанов Аким Владимирович ... Рубцова Валентина Павловна", - говорится в тексте приказа, опубликованном на сайте Минкультуры Украины.

Персональные данные Рубцовой были внесены в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" 6 апреля. Ресурс обвиняет актрису в якобы покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины. Поводом для внесения в базу стало то, что Рубцова, давая интервью, сказала, что всегда считала Крым российским. Позже Рубцова заявила, что гордится тем, что была внесена в базу "Миротворца".
Актриса Валентина Рубцова - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Актриса Рубцова гордится попаданием в украинскую базу "Миротворец"
6 апреля, 17:06
 
УкраинаРеспублика КрымАким Апачев
 
 
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