Рубио обсудил с главой МИД Британии вопросы обеспечения безопасности Европы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Великобритании Эд Милибэнд обсудили необходимость усиления роли Европы в обеспечении собственной безопасности.
- Главы внешнеполитических ведомств подтвердили приверженность обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив и недопущению разработки или получения Ираном ядерного оружия.
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Великобритании Эд Милибэнд обсудили необходимость усиления роли Европы в обеспечении собственной безопасности, сообщил госдепартамент.
"Они обсудили важность того, чтобы Европа играла более значительную роль в обеспечении собственной безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств также подтвердили общую приверженность обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив и недопущению того, чтобы Иран когда-либо разработал или получил ядерное оружие.
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