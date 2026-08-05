Рейтинг@Mail.ru
Рубио обсудил с главой МИД Британии вопросы обеспечения безопасности Европы - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:49 05.08.2026
Рубио обсудил с главой МИД Британии вопросы обеспечения безопасности Европы

Рубио и Милибэнд обсудил усиление роли Европы в обеспечении своей безопасности

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Великобритании Эд Милибэнд обсудили необходимость усиления роли Европы в обеспечении собственной безопасности.
  • Главы внешнеполитических ведомств подтвердили приверженность обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив и недопущению разработки или получения Ираном ядерного оружия.
ВАШИНГТОН, 5 авг – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио и глава МИД Великобритании Эд Милибэнд обсудили необходимость усиления роли Европы в обеспечении собственной безопасности, сообщил госдепартамент.
"Они обсудили важность того, чтобы Европа играла более значительную роль в обеспечении собственной безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что главы внешнеполитических ведомств также подтвердили общую приверженность обеспечению безопасного прохода через Ормузский пролив и недопущению того, чтобы Иран когда-либо разработал или получил ядерное оружие.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Два в одном: Европу и Азию втягивают в войну
30 июля, 08:00
 
В миреЕвропаСШАВеликобританияМарко РубиоЭд Милибэнд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала