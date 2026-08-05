Росстат зафиксировал первую с мая дефляцию

Краткий пересказ от РИА ИИ На неделе с 28 июля по 3 августа Росстат зафиксировал дефляцию в России на уровне 0,02%, при этом с начала года потребительские цены выросли на 4,84%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,7%, однако некоторые продукты, такие как гречневая крупа и мясо кур, подорожали.

Снизились цены на дизельное топливо (на 1,6%) и автомобильный бензин (на 1,1%).

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Росстат вновь в этом году зафиксировал дефляцию в России: на неделе с 28 июля по 3 августа она составила 0,02%, при этом с начала года потребительские цены выросли на 4,84%, следует из данных ведомства.

Первый раз в этом году статистическое ведомство отмечало снижение цен в России на неделе с 28 апреля по 4 мая, тогда она тоже составила 0,02%. Затем дефляция наблюдалась с 13 по 18 мая, также в 0,02%.

"За период с 28 июля по 3 августа 2026 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата , составил 99,98%, с начала месяца - 100,00%, с начала года - 104,84%", - говорится в публикации

За отчетный период цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 0,7%. Так, белокочанная капуста подешевела 3,3%, картофель - на 2,5%, морковь - на 2,3%, помидоры - на 2,2%, свекла столовая - на 1,4% и лук репчатый - на 1%. Подорожали огурцы - на 0,8%, а также яблоки и бананы - на 0,7%.

Среди продуктов (кроме плодов и овощей) с 28 июля по 3 августа подешевели маргарин - на 0,5%, куриные яйца - на 0,4%, сухие молочные смеси и овощные консервы для детского питания - на 0,3%, колбасы полукопченые и варено-копченые, масло сливочное - на 0,2%, молоко пастеризованное - на 0,1%.

Подорожали гречневая крупа (на 1,4%), сахар-песок (на 1,2%), мясо кур (на 0,9%), пшено (на 0,6%), свинина (0,5%), рыба мороженая, масло подсолнечное, консервы фруктово-ягодные для детского питания, рис, поваренная соль (на 0,3%), хлеб пшеничный и ржаной, вермишель (на 0,2%). Также на 0,1% выросли цены на говядину, баранину, колбасы вареные, консервы мясные для детского питания, печенье, водку, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации).

Из непродовольственных товаров первой необходимости за рассматриваемый период подорожали пеленки для новорожденных - на 0,6%, сухие корма для домашних животных - на 0,5%, туалетное мыло - на 0,3%, детские подгузники и стиральные порошки - на 0,2%, хозяйственное мыло и зубные щетки - на 0,1%. Снизились цены на зубную пасту, гигиенические прокладки и спички - на 0,2%.

Кроссовки для детей подешевели на 0,1%. Выросли цены на детские спортивные костюмы - на 0,9%, женские колготки - на 0,8%, смартфоны - на 0,6%, майки, футболки мужские и шампуни - на 0,5%, носки мужские - на 0,4%, телевизоры, детские футболки и джинсы - на 0,3%, древесностружечные, ориентированно-стружечные плиты - на 0,2%, легковые автомобили иностранных марок, электропылесосы, сигареты с фильтром и обрезные доски - на 0,1%.

Росстат за неделю с 28 июля по 3 августа зарегистрировал снижение цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. Так, пенталгин стал дешевле на 0,7%, левомеколь - на 0,4%, нимесулид и ренгалин - на 0,3%, римантадин - на 0,2%, корвалол, метамизол натрия и нафазолин - на 0,1%. Подорожал активированный уголь - на 0,1%.