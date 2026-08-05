Германия не запугает Россию бряцанием оружия, заявили в МИД

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель главы МИД Любинский заявил, что "бряцанием оружием Россию не запугать", а стремление Германии к эскалации может привести ее к катастрофе.
- Правительство ФРГ заложило в федеральный бюджет на 2026 год рекордные 11,5 миллиардов евро на закупку вооружения для ВСУ.
- Захарова заявила, что Германия превратилась в главного спонсора войны на Украине и занимает лидирующие позиции в милитаризации страны.
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Германия не запугает Россию "бряцанием оружием", но безудержное стремление Берлина к эскалации может привести страну к катастрофе, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.
Немецкий новостной портал T-Online сообщал, что правительство ФРГ заложило в федеральный бюджет на 2026 год рекордные 11,5 миллиардов евро, которые пойдут на закупку артиллерии, беспилотников, бронетехники и иного вооружения для ВСУ. В министерстве обороны Германии признали, что эта сумма стала максимальной с момента начала конфликта на Украине в 2022 году.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Германия превратилась в главного спонсора войны на Украине, а также занимает лидирующие позиции в милитаризации страны.