МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Германия не запугает Россию "бряцанием оружием", но безудержное стремление Берлина к эскалации может привести страну к катастрофе, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.

Немецкий новостной портал T-Online сообщал, что правительство ФРГ заложило в федеральный бюджет на 2026 год рекордные 11,5 миллиардов евро, которые пойдут на закупку артиллерии, беспилотников, бронетехники и иного вооружения для ВСУ. В министерстве обороны Германии признали, что эта сумма стала максимальной с момента начала конфликта на Украине в 2022 году.