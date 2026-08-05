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Германия не запугает Россию бряцанием оружия, заявили в МИД - РИА Новости, 05.08.2026
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22:47 05.08.2026 (обновлено: 22:50 05.08.2026)
Германия не запугает Россию бряцанием оружия, заявили в МИД

Любинский: стремление ФРГ к эскалации может привести страну к катастрофе

© AP Photo / Dmitry LovetskyЗдание МИД РФ на Смоленской площади в Москве
Здание МИД РФ на Смоленской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
Здание МИД РФ на Смоленской площади в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Заместитель главы МИД Любинский заявил, что "бряцанием оружием Россию не запугать", а стремление Германии к эскалации может привести ее к катастрофе.
  • Правительство ФРГ заложило в федеральный бюджет на 2026 год рекордные 11,5 миллиардов евро на закупку вооружения для ВСУ.
  • Захарова заявила, что Германия превратилась в главного спонсора войны на Украине и занимает лидирующие позиции в милитаризации страны.
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Германия не запугает Россию "бряцанием оружием", но безудержное стремление Берлина к эскалации может привести страну к катастрофе, заявил в интервью РИА Новости заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.
"Бряцанием оружием Россию не запугать. А вот безудержное стремление руководства Германии к эскалации может привести страну к очередной катастрофе", - сказал он.
Немецкий новостной портал T-Online сообщал, что правительство ФРГ заложило в федеральный бюджет на 2026 год рекордные 11,5 миллиардов евро, которые пойдут на закупку артиллерии, беспилотников, бронетехники и иного вооружения для ВСУ. В министерстве обороны Германии признали, что эта сумма стала максимальной с момента начала конфликта на Украине в 2022 году.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила ранее, что Германия превратилась в главного спонсора войны на Украине, а также занимает лидирующие позиции в милитаризации страны.
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