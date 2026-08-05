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Украинские переселенцы почтили память освободителей Белгорода в День города - РИА Новости, 05.08.2026
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20:52 05.08.2026
Украинские переселенцы почтили память освободителей Белгорода в День города

Переселенцы из Украины приняли участие в памятных мероприятиях в Белгороде

© РИА Новости / Павел Колядин | Перейти в медиабанкМемориал "Скорбящая мать" в Белгороде
Мемориал Скорбящая мать в Белгороде - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Павел Колядин
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Мемориал "Скорбящая мать" в Белгороде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские переселенцы приняли участие в памятных мероприятиях ко Дню города и 83-й годовщине освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.
  • Участники мероприятий присоединились к акции «Волна памяти», возложили цветы к Вечному огню и посетили Аллею Героев и музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление».
  • Руководитель белгородского ЦПУ Юрий Утянский подчеркнул, что уважение к подвигу освободителей и сохранение памяти о Великой Отечественной войне объединяют людей независимо от места рождения.
БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Украинские переселенцы приняли участие в памятных мероприятиях ко Дню города и 83-й годовщине освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, рассказали РИА Новости в местном центре поддержки украинцев.
"В честь Дня города белгородский центр поддержки украинцев МОД "Другая Украина" организовал для украинских переселенцев участие в памятных мероприятиях. Программа была посвящена 83-й годовщине освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участники присоединились к акции "Волна памяти", возложили цветы к Вечному огню на Соборной площади и почтили минутой молчания погибших воинов. Переселенцы также посетили Аллею Героев и музей-диораму "Курская битва. Белгородское направление". На экскурсии им рассказали о ходе Курской битвы, освобождении Белгорода 5 августа 1943 года и вкладе советских воинов в Победу.
Завершилась программа литературно-музыкальной постановкой "Белый город — Россия душа", посвященной истории, воинской славе и культурному наследию Белгорода, уточнили в сообщении.
Участники отметили, что такие мероприятия помогают переселенцам лучше узнать историю города, который стал для многих новым домом, и сохранить связь с его прошлым. Руководитель белгородского ЦПУ Юрий Утянский подчеркнул, что уважение к подвигу освободителей и сохранение памяти о Великой Отечественной войне объединяют людей независимо от места рождения.
Пятого августа отмечается День освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. В 1943 году в Москве был произведен первый во время Великой Отечественной войны артиллерийский салют в ознаменование освобождения городов Орел и Белгород.
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