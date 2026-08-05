Украинские переселенцы почтили память освободителей Белгорода в День города

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские переселенцы приняли участие в памятных мероприятиях ко Дню города и 83-й годовщине освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков.

Участники мероприятий присоединились к акции «Волна памяти», возложили цветы к Вечному огню и посетили Аллею Героев и музей-диораму «Курская битва. Белгородское направление».

Руководитель белгородского ЦПУ Юрий Утянский подчеркнул, что уважение к подвигу освободителей и сохранение памяти о Великой Отечественной войне объединяют людей независимо от места рождения.

БЕЛГОРОД, 5 авг - РИА Новости. Украинские переселенцы приняли участие в памятных мероприятиях ко Дню города и 83-й годовщине освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков, рассказали РИА Новости в местном центре поддержки украинцев.

"В честь Дня города белгородский центр поддержки украинцев МОД "Другая Украина" организовал для украинских переселенцев участие в памятных мероприятиях. Программа была посвящена 83-й годовщине освобождения Белгорода от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники присоединились к акции "Волна памяти", возложили цветы к Вечному огню на Соборной площади и почтили минутой молчания погибших воинов. Переселенцы также посетили Аллею Героев и музей-диораму "Курская битва. Белгородское направление". На экскурсии им рассказали о ходе Курской битвы, освобождении Белгорода 5 августа 1943 года и вкладе советских воинов в Победу.

Завершилась программа литературно-музыкальной постановкой "Белый город — Россия душа", посвященной истории, воинской славе и культурному наследию Белгорода, уточнили в сообщении.

Участники отметили, что такие мероприятия помогают переселенцам лучше узнать историю города, который стал для многих новым домом, и сохранить связь с его прошлым. Руководитель белгородского ЦПУ Юрий Утянский подчеркнул, что уважение к подвигу освободителей и сохранение памяти о Великой Отечественной войне объединяют людей независимо от места рождения.