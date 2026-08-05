Посольство России в Израиле направило запрос после задержания востоковеда

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Израиле направило запрос в местные компетентные органы в связи с информацией о задержании российского востоковеда Артема Кирпиченка, сообщил РИА Новости посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.

Ранее в среду публицист и бывший депутат Госдумы Дарья Митина сообщила в своем Telegram-канале, что российский историк и писатель Артем Кирпиченок был арестован в Израиле. По ее информации, у Кирпиченка есть гражданство РФ и Израиля. Он занимается историей сионизма и публицистикой, среди прочего известен критикой политики израильских властей по отношению к палестинцам.