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Посольство России в Израиле направило запрос после задержания востоковеда - РИА Новости, 05.08.2026
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20:16 05.08.2026 (обновлено: 20:23 05.08.2026)
Посольство России в Израиле направило запрос после задержания востоковеда

Посольство России в Израиле направило запрос после задержания ученого Кирпиченка

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАртём Кирпичёнок
Артём Кирпичёнок - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Артём Кирпичёнок. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство РФ в Израиле направило запрос в местные компетентные органы по поводу задержания российского востоковеда Артема Кирпиченка.
  • Артем Кирпиченок имеет гражданство РФ и Израиля, занимается историей сионизма и публицистикой и известен критикой политики израильских властей по отношению к палестинцам.
ТЕЛЬ-АВИВ, 5 авг - РИА Новости. Посольство РФ в Израиле направило запрос в местные компетентные органы в связи с информацией о задержании российского востоковеда Артема Кирпиченка, сообщил РИА Новости посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов.
"Направили соответствующий запрос в компетентные израильские ведомства. Держим этот вопрос на контроле", - заявил Викторов.
Ранее в среду публицист и бывший депутат Госдумы Дарья Митина сообщила в своем Telegram-канале, что российский историк и писатель Артем Кирпиченок был арестован в Израиле. По ее информации, у Кирпиченка есть гражданство РФ и Израиля. Он занимается историей сионизма и публицистикой, среди прочего известен критикой политики израильских властей по отношению к палестинцам.
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