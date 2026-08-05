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ЦИК готов к отражению возможных атак на ресурсы комиссии, заявила Памфилова - РИА Новости, 05.08.2026
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18:26 05.08.2026 (обновлено: 18:43 05.08.2026)
ЦИК готов к отражению возможных атак на ресурсы комиссии, заявила Памфилова

Памфилова: ЦИК готов к отражению возможных атак на ресурсы комиссии

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПредседатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Памфилова выразила уверенность в готовности ЦИК отражать атаки на ресурсы комиссии на выборах в Госдуму.
  • Путин встретился с главой ЦИК, и комиссия высказала предположение о возможных атаках на свои ресурсы во время выборов в Госдуму.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова выразила уверенность, что ЦИК будет готов отражать атаки, которые могут осуществляться на ресурсы комиссии на выборах в Госдуму.
Президент России Владимир Путин в среду встретился с главой ЦИК. Комиссия, по ее словам, предполагает, что на выборах в Госдуму на ресурсы будут осуществляться атаки.
"Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему, в том числе. Мы должны, тогда все будет нормально... Ко всему надо быть готовым. И я думаю, я надеюсь, и даже я уверена, с учетом того, что мы работу проделали, что мы готовы (отражать атаки - ред.)", - сказала Памфилова.
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