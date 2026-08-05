ЦИК готов к отражению возможных атак на ресурсы комиссии, заявила Памфилова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Памфилова выразила уверенность в готовности ЦИК отражать атаки на ресурсы комиссии на выборах в Госдуму.
- Путин встретился с главой ЦИК, и комиссия высказала предположение о возможных атаках на свои ресурсы во время выборов в Госдуму.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Глава ЦИК Элла Памфилова выразила уверенность, что ЦИК будет готов отражать атаки, которые могут осуществляться на ресурсы комиссии на выборах в Госдуму.
Президент России Владимир Путин в среду встретился с главой ЦИК. Комиссия, по ее словам, предполагает, что на выборах в Госдуму на ресурсы будут осуществляться атаки.
"Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему, в том числе. Мы должны, тогда все будет нормально... Ко всему надо быть готовым. И я думаю, я надеюсь, и даже я уверена, с учетом того, что мы работу проделали, что мы готовы (отражать атаки - ред.)", - сказала Памфилова.