ЦИК готов к отражению возможных атак на ресурсы комиссии, заявила Памфилова

Президент России Владимир Путин в среду встретился с главой ЦИК. Комиссия, по ее словам, предполагает, что на выборах в Госдуму на ресурсы будут осуществляться атаки.

"Мы надеемся на лучшее, но готовимся к худшему, в том числе. Мы должны, тогда все будет нормально... Ко всему надо быть готовым. И я думаю, я надеюсь, и даже я уверена, с учетом того, что мы работу проделали, что мы готовы (отражать атаки - ред.)", - сказала Памфилова.