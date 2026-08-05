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ЦИК назвал количество избирателей в России - РИА Новости, 05.08.2026
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17:52 05.08.2026 (обновлено: 17:57 05.08.2026)
ЦИК назвал количество избирателей в России

ЦИК: численность избирателей в РФ на 1 июля составила более 111 млн человек

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБаннер выборов в Госдуму РФ в здании ЦИК
Баннер выборов в Госдуму РФ в здании ЦИК - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Баннер выборов в Госдуму РФ в здании ЦИК
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Численность избирателей в России на 1 июля составила более 111 миллионов человек.
  • За пределами страны проживают более 1,8 миллиона российских избирателей.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Численность избирателей в России на 1 июля составила более 111 миллионов человек, за пределами страны - более 1,8 миллиона человек, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.
В канале Центризбиркома на платформе "Макс" сообщили, что на 1 июля численность избирателей в России составила 111 миллионов 37 тысяч 47 человек. За пределами страны проживают более 1 миллиона 816 тысяч российских избирателей, в городе Байконуре - более 11,5 тысяч избирателей.
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