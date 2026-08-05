ЦИК назвал количество избирателей в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Численность избирателей в России на 1 июля составила более 111 миллионов человек.
- За пределами страны проживают более 1,8 миллиона российских избирателей.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Численность избирателей в России на 1 июля составила более 111 миллионов человек, за пределами страны - более 1,8 миллиона человек, сообщили в Центральной избирательной комиссии РФ.
В канале Центризбиркома на платформе "Макс" сообщили, что на 1 июля численность избирателей в России составила 111 миллионов 37 тысяч 47 человек. За пределами страны проживают более 1 миллиона 816 тысяч российских избирателей, в городе Байконуре - более 11,5 тысяч избирателей.