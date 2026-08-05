Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия ежемесячно применяет более 120 баллистических ракет, что превосходит общий объем производства американских перехватчиков Patriot, передает The New York Times.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Россия ежемесячно применяет больше баллистических ракет, чем всего создается снарядов для американских ЗРК Patriot, передает The New York Times со ссылкой на оценки украинских разведывательных служб.
"Россия выпускает около 120 баллистических ракет в месяц, что превосходит общий объем производства американских перехватчиков Patriot", — говорится в материале.
Издание указывает, что российские войска ежемесячно устанавливают рекорды по масштабам воздушных атак, используя пробелы в ослабленной украинской ПВО.
Владимир Зеленский 1 августа упрекнул Запад в отсутствии поставок ракет для систем Patriot, несмотря на их наличие на складах. По его словам, США и европейские страны знают, какие боеприпасы необходимы Украине, но для их передачи "требуется политическое решение".
В среду в Минобороны сообщили, что российская армия ночью нанесла массированный удар по центрам хранения военных грузов и дронов в Киеве. В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военную инфраструктуру и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.