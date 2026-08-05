Рейтинг@Mail.ru
"Около 120 ракет". В США сделали тревожное заявление о России - РИА Новости, 05.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:28 05.08.2026
"Около 120 ракет". В США сделали тревожное заявление о России

NYT: РФ выпускает в месяц больше ракет, чем общий объем производства Patriot

© REUTERS / Gleb GaranichМомент удара по военным целям в Киеве, Украина
Момент удара по военным целям в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Момент удара по военным целям в Киеве, Украина
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия ежемесячно применяет более 120 баллистических ракет, что превосходит общий объем производства американских перехватчиков Patriot, передает The New York Times.
МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Россия ежемесячно применяет больше баллистических ракет, чем всего создается снарядов для американских ЗРК Patriot, передает The New York Times со ссылкой на оценки украинских разведывательных служб.
"Россия выпускает около 120 баллистических ракет в месяц, что превосходит общий объем производства американских перехватчиков Patriot", — говорится в материале.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Решение фон дер Ляйен после удара возмездия ВС России вызвало гнев в Сети
Вчера, 15:20
Издание указывает, что российские войска ежемесячно устанавливают рекорды по масштабам воздушных атак, используя пробелы в ослабленной украинской ПВО.
Владимир Зеленский 1 августа упрекнул Запад в отсутствии поставок ракет для систем Patriot, несмотря на их наличие на складах. По его словам, США и европейские страны знают, какие боеприпасы необходимы Украине, но для их передачи "требуется политическое решение".
В среду в Минобороны сообщили, что российская армия ночью нанесла массированный удар по центрам хранения военных грузов и дронов в Киеве. В отличие от ВСУ, российские войска поражают исключительно военную инфраструктуру и предприятия ВПК противника. При нанесении ударов бойцы применяют высокоточное оружие и дроны, способные уничтожить любую цель как в Киеве, так и на всей украинской территории.
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
Писториус выступил с неожиданным признанием о гаубицах для Киева
Вчера, 16:49
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВладимир ЗеленскийСШАВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала