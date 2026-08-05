Путин отметил активное включение врио Белгородской области в работу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Путин отметил, что Александр Шуваев активно включился в работу на посту врио губернатора Белгородской области.
- Путин сказал, что готов обсудить с Шуваевым ряд документов и писем.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев активно включился в работу на посту главы региона.
"Мне очень приятно, что вы активно включились в работу, начинаете чувствовать, чем живет область, понимаете запросы людей. Знаю, что у вас есть ряд документов, ряд писем. Мы с вами сейчас спокойно, обстоятельно все это обсудим", - сказал Путин в ходе встречи с Шуваевым.