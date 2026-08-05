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Путин отметил активное включение врио Белгородской области в работу - РИА Новости, 05.08.2026
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16:46 05.08.2026 (обновлено: 17:02 05.08.2026)
Путин отметил активное включение врио Белгородской области в работу

Путин отметил активное включение врио Белгородской области Шуваева в работу

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александром Шуваевым. 5 августа 2026
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александром Шуваевым. 5 августа 2026 - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин во время встречи с временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области Александром Шуваевым. 5 августа 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Путин отметил, что Александр Шуваев активно включился в работу на посту врио губернатора Белгородской области.
  • Путин сказал, что готов обсудить с Шуваевым ряд документов и писем.
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин отметил, что временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев активно включился в работу на посту главы региона.
"Мне очень приятно, что вы активно включились в работу, начинаете чувствовать, чем живет область, понимаете запросы людей. Знаю, что у вас есть ряд документов, ряд писем. Мы с вами сейчас спокойно, обстоятельно все это обсудим", - сказал Путин в ходе встречи с Шуваевым.
Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
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