Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму на участках в Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Стамбуле на территории генерального консульства России будет работать избирательный участок №8295 для голосования на выборах депутатов Госдумы.
- Голосование пройдет 20 сентября с 08:00 до 20:00 по местному времени в здании генконсульства на улице Истикляль.
- Избирательные участки также будут открыты на базе посольства России в Анкаре, генеральных консульств России в Анталье и Трабзоне.
СТАМБУЛ, 5 авг – РИА Новости. Россияне смогут отдать голос на выборах депутатов Госдумы в Стамбуле на участке в генеральном консульстве, сообщили РИА Новости в генконсульстве.
Избирательные участки также будут открыты на базе посольства России в Анкаре, генеральных консульств России в Анталье и Трабзоне.
В голосовании могут принять участие граждане Российской Федерации, которым исполнилось 18 лет. При себе необходимо иметь действующий паспорт (заграничный, дипломатический, служебный) или свидетельство на возвращение.
В генконсульстве РФ в Анталье ранее сообщили, что досрочное выездное голосование будет проходить в Аланье 13 сентября с 08.00 до 20.00 в школе "Классика-М".
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.