Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму на участках в Турции

Краткий пересказ от РИА ИИ В Стамбуле на территории генерального консульства России будет работать избирательный участок №8295 для голосования на выборах депутатов Госдумы.

Голосование пройдет 20 сентября с 08:00 до 20:00 по местному времени в здании генконсульства на улице Истикляль.

Избирательные участки также будут открыты на базе посольства России в Анкаре, генеральных консульств России в Анталье и Трабзоне.

СТАМБУЛ, 5 авг – РИА Новости. Россияне смогут отдать голос на выборах депутатов Госдумы в Стамбуле на участке в генеральном консульстве, сообщили РИА Новости в генконсульстве.

"Для проведения голосования в пределах консульского округа Генерального консульства России Стамбуле образован избирательный участок №8295. Он будет работать 20 сентября с 08.00 до 20.00 по местному времени (совпадает с мск – ред.) в здании генконсульства на улице Истикляль", - сообщили дипломаты.

Избирательные участки также будут открыты на базе посольства России в Анкаре, генеральных консульств России в Анталье и Трабзоне.

В голосовании могут принять участие граждане Российской Федерации, которым исполнилось 18 лет. При себе необходимо иметь действующий паспорт (заграничный, дипломатический, служебный) или свидетельство на возвращение.

В генконсульстве РФ в Анталье ранее сообщили, что досрочное выездное голосование будет проходить в Аланье 13 сентября с 08.00 до 20.00 в школе "Классика-М".