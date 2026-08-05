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Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму на участках в Турции - РИА Новости, 05.08.2026
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14:00 05.08.2026 (обновлено: 15:14 05.08.2026)
Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму на участках в Турции

Россияне смогут проголосовать на выборах в Госдуму на участках в Стамбуле

© РИА Новости / Максим Дурнев | Перейти в медиабанкЗдание российского генконсульства в Стамбуле
Здание российского генконсульства в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© РИА Новости / Максим Дурнев
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Здание российского генконсульства в Стамбуле. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Стамбуле на территории генерального консульства России будет работать избирательный участок №8295 для голосования на выборах депутатов Госдумы.
  • Голосование пройдет 20 сентября с 08:00 до 20:00 по местному времени в здании генконсульства на улице Истикляль.
  • Избирательные участки также будут открыты на базе посольства России в Анкаре, генеральных консульств России в Анталье и Трабзоне.
СТАМБУЛ, 5 авг – РИА Новости. Россияне смогут отдать голос на выборах депутатов Госдумы в Стамбуле на участке в генеральном консульстве, сообщили РИА Новости в генконсульстве.
"Для проведения голосования в пределах консульского округа Генерального консульства России в Стамбуле образован избирательный участок №8295. Он будет работать 20 сентября с 08.00 до 20.00 по местному времени (совпадает с мск – ред.) в здании генконсульства на улице Истикляль", - сообщили дипломаты.
Избирательные участки также будут открыты на базе посольства России в Анкаре, генеральных консульств России в Анталье и Трабзоне.
В голосовании могут принять участие граждане Российской Федерации, которым исполнилось 18 лет. При себе необходимо иметь действующий паспорт (заграничный, дипломатический, служебный) или свидетельство на возвращение.
В генконсульстве РФ в Анталье ранее сообщили, что досрочное выездное голосование будет проходить в Аланье 13 сентября с 08.00 до 20.00 в школе "Классика-М".
Президент России Владимир Путин назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
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